Protagonismo no mercado. O Dallas Mavericks busca o nome de um grande astro para repor a saída de Luka Doncic e ele atende pelo nome de Kevin Durant. Após a chegada de Anthony Davis, o jogador do Phoenix Suns entrou na mira da franquia texana nos últimos dias, segundo o portal "The Athletic".

continua após a publicidade

➡️Luka Doncic sobre troca para o Lakers: ‘Achei que fosse 1º de abril’

Apesar do desejo, o negócio é considerado improvável nesta reta final do período de trocas. Atual "general manager" do Mavericks, Nico Harrison é amigo pessoal de Kevin Durant, por ter trabalhado com o jogador quando era executivo da Nike. O "The Athletic" ainda informou que LeBron James é outro nome especulado em Dallas, caso não renove seu contrato com o Lakers — o que é improvável acontecer.

A troca envolvendo Luka Doncic e Anthony Davis, realizada entre Mavericks e Lakers, mexeu com a NBA. Um dos destaques do Phoenix Suns, Kevin Durant se tornou o principal alvo do mercado da liga — era anteriormente visto como intocável. O ala de 36 anos também está no radar de times como Golden State Warriors e Houston Rockets.

continua após a publicidade

Kevin Durant é um dos principais nomes do Phoenix Suns na NBA (Foto: Kate Frese/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além disso, o atual time de Durant tem interesse em Jimmy Butler, jogador do Miami Heat. Por isso, há a possibilidade do Suns se desfazer do ala, para viabilizar a troca. O prazo para todas essas negociações se concretizarem se encerra nesta quinta-feira (6).

Números de Kevin Durant na temporada