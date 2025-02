Jimmy Butler se recusa a assinar contrato com gigante da NBA

Jimmy Butler deve mesmo sair do Miami Heat, mas o destino não será o Golden State Warriors também da NBA. O astro deixou claro que não iria assinar uma extensão de contrato com a equipe, caso se fosse trocado. A informação foi divulgada na última segunda-feira (3), pela “ESPN” norte-americana.

O ala-armador de 35 anos está suspenso por tempo indeterminado após um conflito com a comissão técnica e diretores da franquia da NBA. O motivo da punição seria o jogador ter abandonado um treinamento depois de saber que não atuaria contra o Orlando Magic, no final de janeiro.

Outra franquia da NBA que estava relacionada a uma possível negociação com Butler, mas não avançou, foi o Memphis Grizzlies. Ainda segundo a ESPN, o próprio atleta também afirmou que não tem interesse em assinar com a equipe do Tennessee. Por outro lado, existe o desejo do jogador de se juntar ao Phoenix Suns.

Butler tem prazo para mudar de franquia na NBA

Butler está em no último ano de contrato com o Miami Heat e deve recusar a opção de jogador que tem no valor de US$ 52 milhões. Na atual temporada da NBA, o ala-armador soma médias de 17 pontos, 5,2 rebotes, 4,8 assistências e 1,1 roubos de bola por partida em 30,6 minutos por jogo.

A última vez que o astro esteve em quadra foi no dia 21 de janeiro, quando a franquia da Flórida enfrentou o Portland Trail Blazers. Desde então, não atuou mais. Cabe lembrar que o craque também recebeu outras duas suspensões na atual temporada da NBA.

Por fim, o trade deadline (último dia de prazo de negociação) acontece na próxima quinta-feira (6 de fevereiro).