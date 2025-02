LeBron James é eleito o melhor da NBA na semana ao lado de astro do Cavaliers

A NBA anunciou, na última segunda-feira (3), os melhores jogadores da semana 15 da competição. LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Donovan Mitchell, que defende o Cleveland Cavaliers, foram eleitos os atletas com o melhor desempenho.

continua após a publicidade

O ala-pivô dos Lakers foi o melhor pela Conferência Oeste. Foram quatro partidas com três vitórias (Charlotte Hornets, Washington Wizards e New York Knicks) e um revés (diante do Philadelphia 76ers). Neste período, obteve médias de 27,5 pontos, 7,3 rebotes e 10,0 assistências por noite.

➡️ Luka Doncic no Lakers: relembre outras trocas marcantes na NBA

Já Mitchell conduziu a equipe de Ohio a quatro vitórias (Detroit Pistons, Miami Heat, Atlanta Hawks e Dallas Mavericks). Nesses compromissos, atingiu médias de 22,8 pontos e 53,3% de acerto nos arremessos gerais. O armador ainda registrou, em média, 6,0 assistências por noite.

continua após a publicidade

➡️ Luka Doncic sobre troca para o Lakers: ‘Achei que fosse 1º de abril’

LeBron James na partida contra o Memphis Grizzlies pela NBA (Foto: Ronald Martinez/AFP)

Melhores da semana 15 da NBA

LeBron James – 27,5 pontos, 7,3 rebotes e 10,0 assistências

Donovan Mitchell – 22,8 pontos, 53,3% de acerto em arremessos gerais e 6,0 assistências

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vencedores anteriores