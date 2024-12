Do kart a Fórmula 1: a trajetória de sucesso de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto será o representante do Brasil na Fórmula 1 no próximo ano. O brasileiro, que venceu a Fórmula 2 neste domingo (8), conseguiu dar um grande passo na carreira com apenas 20 anos e chegou a elite do automobilismo. Com um bom trabalho, dedicação, talento e perseverança, o próximo piloto da Sauber estará entre os 20 do grid de 2025.

Karts e Regionais

Bortoleto, como todos os pilotos, começou no Kart e ficou nesta categoria de 2012 a 2019. O brasileiro conquistou dez pódios neste período. Em seguida, Gabriel participou do Campeonato Italiano de Fórmula 4 onde faturou quatro poles, cinco pódios, uma vitória e 157 pontos.

Gabriel participou em 2021 da Stock Car Light Brasil. Por lá, o paulista atuou em quatro corridas e conquistou uma vitória, uma pole e um pódio. Nos anos que participou da Fórmula Regional Europeia, 2021 e 2022, foram 40 corridas, 2 triunfos e 2 poles.

As Fórmulas

Gabriel Bortoleto começou a chamar atenção realmente nas Fórmulas que passou. Com a Trident, na Fórmula 3, no último ano, o brasileiro teve 18 corridas com duas vitórias e seis pódios. Em sua temporada de estreia, terminou à frente de todos e faturou o título.

Em 2024, na sua estreia na Fórmula 2, Gabriel venceu uma disputa apertadíssima contra o franco marroquino Isaack Hadjar, no GP de Abu Dhabi, última corrida do ano.

Expectativas para a temporada de 2025

Gabriel Bortoleto, pela Invicta Racing na Fórmula 2, no GP do Catar (Foto: James Gasperotti | KTF Sports)

A Sauber, equipe de Bortoleto, está em fase de reestruturação e atualmente, ocupa as últimas posições entre as equipes da Fórmula 1. O próximo ano será um grande desafio para o time suíço. Nico Hulkenberg será companheiro de equipe da Gabriel.

A chegada de Gabriel na equipe ocorre em um momento estratégico, já que o time se prepara para a transição para a Audi, que contará com motor próprio em 2026. O contexto oferece a Bortoleto a oportunidade de crescer junto ao projeto da escuderia.