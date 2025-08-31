menu hamburguer
Mais Esportes

Qual posição de Bortoleto na Holanda? Confira o grid de largada completo na F1

Com poucas chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h

Oscar Piastri, da McLaren, no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
imagem cameraOscar Piastri, da McLaren, no GP da Holanda na F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
08:34
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Oscar Piastri conquistou pole position do GP da Holanda na manhã deste sábado (30), no tradicional Circuito de Park Zandvoort, enquanto Lando Norris e Max Verstappen completam o top-3. O GP da Holanda acontece entre os dias 29 e 31 de agosto nas dunas em Zandvoort, na Holanda do Norte. Com poucas chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV. Confira com o Lance! o grid de largada completo.

➡️ Verstappen faz manobra ‘estranha’ e diverte Bortoleto em GP da Holanda na F1

Grid de largada do GP da Holanda

PosiçãoPilotoTempo

1

Oscar Piastri (McLaren)

1:08.662

2

Lando Norris (McLaren)

1:08.674

3

Max Verstappen (Red Bull)

1:08.925

4

Isack Hadjar (Racing Bulls)

1:09.208

5

George Russell (Mercedes)

1:09.255

6

Charles Leclerc (Ferrari)

1:09.340

7

Lewis Hamilton (Ferrari)

1:09.390

8

Liam Lawson (Racing Bulls)

1:09.500

9

Carlos Sainz (Williams)

1:09.505

10

Fernando Alonso (Aston Martin)

1:09.630

11

Kimi Antonelli (Mercedes)

1:09.493

12

Yuki Tsunoda (Red Bull)

1:09.622

13

Gabriel Bortoleto (Sauber)

1:09.622

14

Pierre Gasly (Alpine)

1:09.637

15

Alex Albon (Williams)

1:09.652

16

Franco Colapinto (Alpine)

1:10.104

17

Nico Hulkenberg (Sauber)

1:10.195

18

Esteban Ocon (Haas)

1:10.197

19

Oliver Bearman (Haas)

1:10.262

20

Lance Stroll (Aston Martin)

Sem tempo

Conheça o Circuito de Park Zandvoort?

Circuito de Park Zandvoort será o palco da próxima corrida da Fórmula 1, que chega a 14ª etapa da temporada com o GP da Holanda. Após as férias de verão, os dias 29 a 31 de agosto será marcado por grandes emoções da elite do automobilismo mundial. As previsões prometem um tempo fechado sob o trajeto, o que pode afetar o desempenho dos pilotos. Conheça com o Lance! os detalhes sobre a casa de Max Verstappen. Veja a volta completa abaixo.

A pista da Holanda possui 4.259 quilômetros de comprimento, com 14 curvas, das quais dez são à direita e quatro à esquerda. Além disso, o circuito é estreito e ondulado, que desafia a habilidade e a precisão dos pilotos. O circuito é conhecido por exigir uma combinação de estratégia e controle absoluto dos carros.

Uma das curvas mais conhecidas da pista é a Arie Luyendyk, que é a mais inclinada do calendário da F1, com 18°. A título de comparação, as inclinações no lendário circuito oval de Indianápolis são de 'apenas' 9°.

Relembre prova em 2024

No ano passado, Lando Norris foi o vencedor da prova. O pódio foi completado por Max Verstappen e Charles Leclerc.

PÓDIO: Lando Norris (1º), Max Verstappen (2º) e Charles Leclerc (3º)
POLE POSITION: Lando Norris (1:09.673)
VOLTA MAIS RÁPIDA: Lando Norris (1:13.878)

SPA, BELGIUM - JULY 28: Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing leads Fernando Alonso of Spain driving the (14) Aston Martin AMR24 Mercedes on track during the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 28, 2024 in Spa, Belgium. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool // SI202407280719 // Usage for editorial use only //
GP da Bélgica em 2024 (Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images / Red Bull Content Pool)

GP da Bélgica; confira programação, horário e onde assistir à próxima etapa da F1

➡️ Sexta-feira, 25 de julho
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1TV
🏎️ Classificação da corrida sprint: 11h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 26 de julho
🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV
🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 27 de julho
🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília

