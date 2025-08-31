Qual posição de Bortoleto na Holanda? Confira o grid de largada completo na F1
Com poucas chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h
- Matéria
- Mais Notícias
Oscar Piastri conquistou pole position do GP da Holanda na manhã deste sábado (30), no tradicional Circuito de Park Zandvoort, enquanto Lando Norris e Max Verstappen completam o top-3. O GP da Holanda acontece entre os dias 29 e 31 de agosto nas dunas em Zandvoort, na Holanda do Norte. Com poucas chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV. Confira com o Lance! o grid de largada completo.
Entenda punição de piloto em estreia da Cadillac na Fórmula 1
Mais Esportes
Como é o circuito de Zandvoort, palco da próxima corrida da Fórmula 1?
Mais Esportes
Vai ter chuva no GP da Holanda? Confira a previsão do tempo para etapa da F1
Mais Esportes
➡️ Verstappen faz manobra ‘estranha’ e diverte Bortoleto em GP da Holanda na F1
Grid de largada do GP da Holanda
|Posição
|Piloto
|Tempo
1
Oscar Piastri (McLaren)
1:08.662
2
Lando Norris (McLaren)
1:08.674
3
Max Verstappen (Red Bull)
1:08.925
4
Isack Hadjar (Racing Bulls)
1:09.208
5
George Russell (Mercedes)
1:09.255
6
Charles Leclerc (Ferrari)
1:09.340
7
Lewis Hamilton (Ferrari)
1:09.390
8
Liam Lawson (Racing Bulls)
1:09.500
9
Carlos Sainz (Williams)
1:09.505
10
Fernando Alonso (Aston Martin)
1:09.630
11
Kimi Antonelli (Mercedes)
1:09.493
12
Yuki Tsunoda (Red Bull)
1:09.622
13
Gabriel Bortoleto (Sauber)
1:09.622
14
Pierre Gasly (Alpine)
1:09.637
15
Alex Albon (Williams)
1:09.652
16
Franco Colapinto (Alpine)
1:10.104
17
Nico Hulkenberg (Sauber)
1:10.195
18
Esteban Ocon (Haas)
1:10.197
19
Oliver Bearman (Haas)
1:10.262
20
Lance Stroll (Aston Martin)
Sem tempo
Conheça o Circuito de Park Zandvoort?
O Circuito de Park Zandvoort será o palco da próxima corrida da Fórmula 1, que chega a 14ª etapa da temporada com o GP da Holanda. Após as férias de verão, os dias 29 a 31 de agosto será marcado por grandes emoções da elite do automobilismo mundial. As previsões prometem um tempo fechado sob o trajeto, o que pode afetar o desempenho dos pilotos. Conheça com o Lance! os detalhes sobre a casa de Max Verstappen. Veja a volta completa abaixo.
A pista da Holanda possui 4.259 quilômetros de comprimento, com 14 curvas, das quais dez são à direita e quatro à esquerda. Além disso, o circuito é estreito e ondulado, que desafia a habilidade e a precisão dos pilotos. O circuito é conhecido por exigir uma combinação de estratégia e controle absoluto dos carros.
Uma das curvas mais conhecidas da pista é a Arie Luyendyk, que é a mais inclinada do calendário da F1, com 18°. A título de comparação, as inclinações no lendário circuito oval de Indianápolis são de 'apenas' 9°.
Relembre prova em 2024
No ano passado, Lando Norris foi o vencedor da prova. O pódio foi completado por Max Verstappen e Charles Leclerc.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
PÓDIO: Lando Norris (1º), Max Verstappen (2º) e Charles Leclerc (3º)
POLE POSITION: Lando Norris (1:09.673)
VOLTA MAIS RÁPIDA: Lando Norris (1:13.878)
GP da Bélgica; confira programação, horário e onde assistir à próxima etapa da F1
➡️ Sexta-feira, 25 de julho
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1TV
🏎️ Classificação da corrida sprint: 11h30 — Bandsports e F1TV
➡️ Sábado, 26 de julho
🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV
🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV
➡️ Domingo, 27 de julho
🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV
*Horários de Brasília
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias