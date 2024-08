Verstappen surpreende e diz que carreira na F1 já ‘passou da metade’

Max Verstappen da press conference na Holanda (Foto: Simon Wohlfahrt / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 22/08/2024 - 14:37 • Zandvoort (HOL)

Max Verstappen não planeja seguir na Fórmula 1 por muito mais tempo. Às vésperas de completar 200 GPs na categoria, o piloto de 26 anos descartou chegar aos 400 e garantiu que a carreira já passou da metade.

Verstappen tem contrato com a Red Bull até o fim da temporada 2028, mas já deixou claro que pode abandonar a categoria ao fim do vínculo atual por não concordar com os rumos do campeonato. Questionado se se vê na Fórmula 1 para completar outras 200 corridas, Verstappen respondeu: “Não. Direto e reto”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Passamos da metade [da minha carreira] com certeza. Foi uma jornada incrível. 200 corridas. Não parece que foram 200. Mas, claro, estamos fazendo muitas corridas agora em um ano, então vai somando muito rápido — minimizou.

➡️ Mercedes já tem negativa de Verstappen e prepara estreia de promessa na F1

Verstappen durante a quinta-feira de entrevistas da Fórmula 1 (Foto: Simon Wohlfahrt / AFP)

Na Fórmula 1 desde os 18 anos, Verstappen soma três títulos, 61 vitórias e 107 pódios. Olhando para trás, Max aponta foi momentos memoráveis da carreira: a primeira vitória, no GP da Espanha de 2016, e a conquista do primeiro título.

➡️ Quais são os maiores vencedores do GP da Holanda?

➡️ Quais são as equipes mais vencedoras do GP da Holanda?

— Honestamente, acho vencer a primeira corrida, isso é sempre muito emocionante, pois você sonha com isso quando é pequeno. Estar no pódio na F1 e aí estar no degrau mais alto, acho que é sempre muito especial — acrescentou.

➡️ Alonso ou Verstappen? Piloto espanhol responde se é melhor que o holandês

— E vencer o primeiro campeonato, esse tipo de coisa. Serão sempre coisas incríveis que vou recordar depois da minha carreira — concluiu.

Após as férias, a Fórmula 1 está de volta neste final de semana, entre os dias 23 e 25 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.