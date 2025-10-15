menu hamburguer
Corrida de São Silvestre revela medalha especial para edição de 2025

Peça celebra 100ª edição da tradicional prova

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 15/10/2025
19:09
Medalha da 100ª São Silvestre (Foto: Divulgação / 100ª Corrida Internacional de São Silvestre 2025)
imagem cameraMedalha da 100ª São Silvestre (Foto: Divulgação / 100ª Corrida Internacional de São Silvestre 2025)
A centésima edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece em São Paulo no último dia do ano, terá uma medalha comemorativa especial. Nesta quarta-feira (15), a organização da prova divulgou a peça que será entregue aos participantes da prova. As medalhas homenageiam a corrida e a cidade de São Paulo e levam descrição "Celebre essa tradição".

Os 50 mil incritos na 100ª edição da Corrida de São Silvestres receberão a medalha. O número é inédito, superando os 37,5 mil inscritos da edição passada, recorde anterior.

A medalha de 90 milímetros pesa 100 gramas e é banhada em ouro velho. A peça remete prédios e construções que se referem à Avenida Paulista e à região central de São Paulo, locais que marcam a prova anual. O desenho busca reforçar a conexão da São Silvestre com a cidade, além de também trazer elementos que estão em versões anteriores.

Medalha da 100ª São Silvestre (Foto: Divulgação / 100ª Corrida Internacional de São Silvestre 2025)
Corrida de São Silvestre reforça segurança

Para tornar a edição histórica ainda mais acessível e segura para um público recorde, a
organização da Prova coordenou um plano especial de ampliação da estrutura, mantendo o
percurso tradicional dos últimos anos.

Desta forma, a largada segue sendo realizada em ondas separadas por ritmo dos participantes, permitindo uma melhor distribuição dos atletas ao longo do percurso para garantir a fluidez dos 50 mil corredores.

Até hoje, o Brasil soma 30 vitórias entre homens e mulheres na São Silvestre. No ano
passado, as provas foram vencidas pelos quenianos Wilson Too, entre os homens, e Agnes
Keino, entre as mulheres.

