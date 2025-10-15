A centésima edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece em São Paulo no último dia do ano, terá uma medalha comemorativa especial. Nesta quarta-feira (15), a organização da prova divulgou a peça que será entregue aos participantes da prova. As medalhas homenageiam a corrida e a cidade de São Paulo e levam descrição "Celebre essa tradição".

Os 50 mil incritos na 100ª edição da Corrida de São Silvestres receberão a medalha. O número é inédito, superando os 37,5 mil inscritos da edição passada, recorde anterior.

A medalha de 90 milímetros pesa 100 gramas e é banhada em ouro velho. A peça remete prédios e construções que se referem à Avenida Paulista e à região central de São Paulo, locais que marcam a prova anual. O desenho busca reforçar a conexão da São Silvestre com a cidade, além de também trazer elementos que estão em versões anteriores.

Medalha da 100ª São Silvestre (Foto: Divulgação / 100ª Corrida Internacional de São Silvestre 2025)

Corrida de São Silvestre reforça segurança

Para tornar a edição histórica ainda mais acessível e segura para um público recorde, a

organização da Prova coordenou um plano especial de ampliação da estrutura, mantendo o

percurso tradicional dos últimos anos.

Desta forma, a largada segue sendo realizada em ondas separadas por ritmo dos participantes, permitindo uma melhor distribuição dos atletas ao longo do percurso para garantir a fluidez dos 50 mil corredores.

Até hoje, o Brasil soma 30 vitórias entre homens e mulheres na São Silvestre. No ano

passado, as provas foram vencidas pelos quenianos Wilson Too, entre os homens, e Agnes

Keino, entre as mulheres.