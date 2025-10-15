Conheça Vitaliy Guimarães, o ‘gringo’ da seleção brasileira de ginástica

Nascido no Texas, Estados Unidos, Vitaliy Kondratov Guimarães é uma das novas peças na seleção masculina de ginástica. Filho de mãe russa e pai brasileiro, ambos ginastas, ele seguiu os passos da família no esporte, defendeu a seleção norte-americana, e apenas em 2024 passou a competir pelo Brasil. Aos 25 anos, o atleta é um dos novos rostos neste início de ciclo olímpico, marcado pela disputa do Mundial de Jacarta, a partir deste domingo (19).

Os pais de Vitaliy, Tatiana Kondratova e Marcelo Guimarães, se conheceram no Brasil, quando atuavam como treinadores de ginástica. O casal se mudou para os Estados Unidos, onde tiveram o filho, que cresceu no mundo do esporte até que, em 2018, garantiu vaga no time de ginástica artística da Universidade de Oklahoma com bolsa integral para estudar psicologia. A partir daí, chegou à seleção adulta dos Estados Unidos.

Com cidadania brasileira, Vitaliy concretizou a mudança para o país e o processo de troca de nacionalidade esportiva em 2024, realizando o antigo desejo dos pais de que ele competisse pela seleção brasileira. No ano passado, o ginasta passou a defender o Minas Tênis Clube, decisão que teve influência de Caio Souza, atleta mais experiente da seleção brasileira.

— Teve uma competição na minha cidade quando eu era mais novo. E minha família recebeu em nossa casa o Caio Souza e o Ricardo Yokoyama (atleta e treinador), que foram para lá competir. Nós ficamos próximos e o Ricardo sempre manteve contato com meus pais. A oportunidade surgiu depois que terminei a faculdade e as conversas começaram a se desenrolar - contou, na ocasião de sua chegada ao Brasil.

A estreia de Vitaliy em solo nacional aconteceu no Troféu Brasil do ano passado, quando foi campeão no solo e prata no salto. Nesta temporada, ele já defendeu a seleção brasileira no Pan-Americano de Ginástica, quando ficou com o quarto lugar na disputa por equipes, além de disputar a Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria.

Expectativa para o Mundial de Ginástica

Na capital da Indonésia, a partir deste domingo (19), Vitaliy Guimarães disputará seu primeiro Mundial de Ginástica. Apesar de a disputa ser apenas no individual e por aparelhos, sem provas por equipes, o ginasta destacou o entrosamento com os demais atletas da seleção. Um dos desafios da ginástica artística brasileira neste ciclo é buscar a vaga por equipes nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, após levar atletas apenas para as disputas individuais em Paris.

— Tô ansioso para começar, pra competir no meu primeiro Mundial. Juntaram muito a equipe pra ficarmos mais perto um do outro, e isso ajuda muito pra se sentir como equipe. Eles me deixaram entrar e me juntaram com eles bem rápido - disse Vitaliy, à CBG.

Além de Vitaliy Guimarães, a seleção brasileira que disputa o Mundial é formada por Caio Souza, Arthur Nory, Diogo Soares e Tomás Florêncio, que foi convocado após o corte de Yuri Guimarães por lesão.

— O Vitaliy é um menino que já compete há muito tempo, já sabe o que ele precisa fazer, entrar no ginásio, fazer o trabalho dele. A única coisa que a gente vai poder ajudar ele na competição é manter ele calmo, falar o que ele precisa durante os exercícios... Ele sabe o que tem que fazer - declarou Caio Souza, à CBG.

