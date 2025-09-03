O jogo brasileiro da NFL está chegando. Na próxima sexta-feira (5), Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam na Neo Química Arena. Como já sabemos, os jogadores ganham muito dinheiro para entrar em campo, mas e os proprietários das equipes? O Lance! te explica quem são os bilionários e como eles ganharam a vida até aqui.

Los Angeles Chargers: quem manda no time?

Assim como quase todas as equipes da NFL, o Chargers é um negócio de família. Em específico, no caso da equipe de Los Angeles, há dois sócios comandando o clube atualmente. Os irmãos Dean e Michael Spanos, filhos do bilionário Alex Spanos. Enquanto o primeiro é sócio majoritário, presidente e CEO da equipe, o outro é sócio e vice-presidente do Chargers.

Negócio de família

Alex Spanos, pai dos donos do time, foi um filantropo da Califórnia que atuava principalmente no mercado imobiliário. Em 1984, comprou sua parte da equipe e entrou como sócio majoritário do San Diego Chargers, hoje, Los Angeles Chargers.

Fortuna

O patrimônio de Dean Spanos é de aproximadamente US$ 2,4 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões), mas não dá exatamente para saber qual é o valor da fortuna da família Spanos. O time, por sua vez, vale pouco mais que US$ 5,1 bilhões (cerca de R$ 28 bilhões), o que o coloca como o 20° mais valioso do ranking da NFL.

Kansas City Chiefs: quem manda no time?

O presidente e CEO do time é Clark Hunt. Ele também é dono do FC Dallas, da MLS, presidente da Hunt Sports Group e investidor fundador da Major League Soccer.

Outra vez, negócio de família

A relação entre família/time do Chiefs é um pouco diferente do rival Chargers. Neste caso, Lamar Hunt, ex-atleta e entusiasta de esportes, criou o time. Ele era o pai de Clark. Além disso, a família também atua no mercado da energia e do petróleo.

Fortuna

O patrimônio pessoal de Clark Hunt é de aproximadamente US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 8,7 bilhões), já o da família Hunt é de mais de US$ 24 bilhões (algo em torno de R$ 130 bilhões). O Chiefs é avaliado em US$ 6,5 bilhões (cerca de R$ 35 bilhões), o que o torna a 16° franquia mais valiosa da NFL.

Chicago Bears x Kansas City Chiefs pela pré-Temporada da NFL 2025 ( Foto: Jamie Squire/Getty Images)

Bilionários em solo brasileiro?

Ainda não sabemos se Dean Spanos ou algum membro da família acompanhará o time no Brasil, mas Clark Hunt já confirmou presença no evento.