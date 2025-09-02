A NFL está tomando conta de São Paulo durante a semana do jogo entre Chargers e Chiefs na primeira partida da temporada regular. E nesta terça-feira (2), a maior competição esportiva do planeta realizou um evento na capital paulista para apresentar as novidades que vão acontecer até a sexta-feira, dia do jogo na Arena Corinthians.

Uma das novidades no NFL BR Media Summit, evento que aconteceu no Sampa Sky, é o investimento da liga em mais de 100 mil dólares com diversas instituições sem fins lucrativos que visam fomentar o futebol americano no país. É a primeira vez que a competição investe no programa "NFL Community" fora dos Estados Unidos.

Além disso, a National Football League também divulgou as iniciativas em colaboração com a marca "Turma da Mônica", além da Paramount, com o desenho "Bob Esponja Calça Quadrada" para estimular ainda mais a entrada de jovens torcedores na modalidade, no Brasil. A NFL vem trabalhando em diversas frentes para estimular a atual base de 41 milhões de fãs da liga, no país.

Diversas ativações no dia do jogo, ao redor do estádio, também foram confirmadas. A liga vai realizar um "NFL Experience" para aqueles que estarão na arena durante a semana 1 da competição. Espaços maiores de bares e restaurantes no estádio também foram anunciados.

Toda a preparação para o segundo jogo da NFL no Brasil começou a ser realizada na Arena Corinthians nesta segunda-feira, após o clássico Corinthians x Palmeiras. O estádio passou a ser envelopado com os logos dos times, as cadeiras no setor norte começaram a ser colocadas e o campo passou a ser pintado para a partida. Chargers e Chiefs se enfrentam na próxima sexta-feira, às 21h, em Itaquera.