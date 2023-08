O paranaense, que não jogou na semana, ficou bem próximo do melhor desempenho, de setembro de 2020, quando foi o 106º colocado. Com 558 pontos ele está a 33 de uma vaga no sonhado top 100 o que pode conseguir caso fure o quali e passe rodada no US Open. O qualificatório começa nesta terça-feira em Nova York.