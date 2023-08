Vai ser preciso ter jogo de cintura na Olímpiada da França, em 2024. Isso porque o breaking, estilo de dança mais conhecido como break dance, é a grande novidade dos Jogos Olímpicos de Paris. Caracterizada por movimentos acrobáticos, a modalidade surgiu do hip-hop e faz uma verdadeira combinação do esporte com a arte. Mas afinal, quais são as regras de pontuação do breaking?