Assim que concluiu a primeira volta na semifinal do Mundial de Skate, um eufórico Kalani Konig correu em direção às arquibancadas. "Viu? Foi perfeita!!", disse, com o skate na mão. Ele falava com a mãe, Ana Paula, uma de suas principais parceiras no caminho de ascensão no cenário mundial.

Aos 18 anos, o catarinense ocupa a décima colocação no ranking mundial de skate park e figura como uma das grandes promessas brasileiras da modalidade. Segundo Kalani, uma de suas principais armas na pista vem de família. Com a mãe, que é professora de yoga, ele aprendeu muito sobre o controle das emoções.

— Minha mãe me ajuda muito na questão da respiração. Eu sou uma pessoa muito calma no skate e consigo lidar muito bem com a pressão, graças a ela - contou Kalani.

Além da mãe, o pai, a avó e a namorada do skatista também estavam presentes nas arquibancadas e testemunharam a "volta perfeita" que garantiu a Kalani 89.00 pontos e o segundo lugar na semifinal do Mundial de Skate.

— Essa torcida é incrível, acho que se não fosse a torcida e a minha família, talvez eu não estaria tão na "adrena" pra executar minha volta do jeito que foi - completou.

Com a classificação para a final, Kalani já garantiu pelo menos mais 28.300 pontos no ranking mundial, e se mantém em boa posição para a abertura da janela de classificação olímpica. O resultado fortalece o jovem como um dos candidatos a representar o país em Los Angeles, em uma modalidade que tem forte concorrência interna.

Kalani Konig chama a torcida durante o Mundial de Skate em São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Dobradinha brasileira

No último sábado (7), Kalani desbancou nomes como o do bicampeão olímpico Keegan Palmer e do atual líder do ranking Egoitz Bijueska. O único que conseguiu superar Konig foi o compatriota Luigi Cini, finalista olímpico do skate park nos Jogos de Paris 2024. A expectativa do jovem é que a disputa do título seja ainda mais acirrada.

— Estou muito feliz com a minha classificação em dobradinha com o Luigi. Não tenho nem palavras para descrever esse momento. Pra garantir um pódiozinho vai ter que ser mais que 90. Tem umas manobras ainda pra soltar e acho que pode dar boa - finalizou.

