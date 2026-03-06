Fenômeno japonês, Ginwoo Onodera vai à pista do Mundial de Skate lesionado

Um dos nomes mais aguardados do Mundial de Skate, o jovem Ginwoo Onodera entrou mancando na pista do Parque Cândido Portinari, durante as quartas de final do street. Na noite desta sexta-feira (6), ele subiu no skate por pouco tempo, demonstrando sentir dor, e encerrou sua participação, não antes de agradecer o carinho da torcida brasileira. Veja o momento no vídeo abaixo.

Às vésperas de sua estreia, Ginwoo sofreu uma fratura por avulsão na tíbia. Esse tipo de lesão é comum em jovens atletas, e acontece quando um tendão ou ligamento traciona o osso com força o suficiente para causar a fratura.

Além da grande demonstração de espírito esportivo e de protagonizar um dos momentos mais marcantes deste Mundial, a presença de Ginwoo na pista atendeu a um propósito estratégico. Ao competir nas quartas de final, mesmo que por poucos segundos, ele terminou com a 40ª colocação e somou 1412 pontos no ranking mundial, o que pode fazer uma diferença relevante na corrida olímpica.

Depois de sua breve participação, Ginwoo Onodera ficou sentado à beira da pista, ao lado do pai, que o acompanha em todas as competições. Dali, viu os compatriotas Toa Sasaki e Sora Shirai garantirem a classificação para a semifinal.

Ginwoo Onodera acompanhou a última bateria das quartas de final ao lado do pai (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Estrela em ascensão

Aos 16 anos, Ginwoo Onodera é um dos grandes talentos da nova geração do skate street, com um estilo de muita velocidade e ousadia nas manobras. Em dezembro de 2025, ele se sagrou campeão do SLS Super Crown, em São Paulo, e ganhou elogios até mesmo da lenda Nyjah Huston. Atualmente, ele figura como o 11º colocado do ranking mundial.

