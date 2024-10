Promessa do Lakers chora ao relatar encontro com Curry na NBA

Calouro do Los Angeles Lakers, Quincy Olivari chorou ao relatar o encontro com Stephen Curry durante jogo da pré-temporada da NBA realizado nesta sexta-feira (19). O jovem atleta confessou que tem o astro do Golden State Warriors como uma das grandes inspirações no basquete.

- É louco Stephen Curry saber quem eu sou, pois sou seu fã dele desde a sexta série. Eu nem sei o que dizer. É meu jogador favorito de todos os tempos. A primeira coisa que ele me disse foi que era um grande fã do meu jogo. Mas, verdade seja dita, eu sou um grande fã dele. Eu tenho sua camisa e ele assinou duas vezes. Eu costumava dormir com aquela camisa - falou.

- Eu queria tanto ser como ele. Só de ter a chance de o encontrar e conversar... Ele me deu um par de tênis e assinou. Significa muito para mim, pois meu pai sabe disso, minha mãe. Significa muito. Eu não sei… Vale muito - completou Olivari enquanto chorava.

Stephen Curry e Quincy Olivari conversam após o jogo (Foto: Noah Graham / AFP)

Depois, Quincy Olivari publicou uma foto com o ídolo nas redes sociais, com a legenda: "Sonhos se tornam reais." Stephen Curry respondeu: "Um prazer, irmão. Aprecio você ser um dos de verdade e me deixar saber da sua história." Veja a publicação abaixo.

Em quadra, melhor para o Golden State Warriors de Stephen Curry, que sequer entrou em quadra. A equipe de San Francisco superou os Lakers por 132 a 74. Os grandes protagonistas da equipe de L.A., Anthony Davis e LeBron James, também não jogaram. Agora, as duas franquias se preparam para as respectivas estreias oficiais na temporada 2024/25 da NBA.

Estreia do Lakers

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves - terça-feira (22), às 23h (de Brasília)

Local: Crypto.com Arena, em Los Angeles

Estreia do Warriors

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers - quarta-feira (23), às 23h (de Brasília)

Local: Moda Center, em Portland