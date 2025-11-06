Promessa do Dallas Cowboys, da NFL, é encontrado morto aos 24 anos

Destaque do Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (6) pela Polícia de Frisco, cidade no interior do Texas. O jogador de 24 anos havia fugido de carro horas antes do incidente. A equipe da NFL confirmou a informação, além de lamentar a perda do jovem defensive end.

continua após a publicidade

➡️ UFC aciona o FBI por suspeita de manipulação de resultados; entenda

— É com extrema tristeza que o Dallas Cowboys comunica o falecimento trágico de Marshawn Kneeland nesta manhã. Marshawn era um companheiro de equipe querido e um membro valioso da nossa organização. Nossos pensamentos e orações estão com sua namorada Catalina e sua família — escreveu o Dallas Cowboys.

Kneeland se envolveu em uma perseguição com "agências externas" após expressar pensamentos suicidas, o que gerou a procura pelo veículo na cidade de Frisco, vizinha de Dallas, segundo nota da polícia. Ao chegar no local, o suspeito foi identificado como a jovem promessa dos Cowboys.

continua após a publicidade

A causa da morte, de acordo com o relatório, teria sido um ferimento de bala "autoinfligido". Antes, o jogador bateu o carro em uma via pública e despistou as autoridades ao fugir a pé. Marshawn, então, foi encontrado morto às 1h31 na madrugada de quinta-feira (6).

Pelos Cowboys, Kneeland estava em sua segunda temporada na NFL. Apesar do problema com lesão, que o tirou de seis jogos no último ano, o defensive end chegava como uma das promessas da equipe. Ele, inclusive, foi responsável pelo primeiro touchdown de Dallas contra o Arizona Cardinals na última segunda-feira (3), apesar de sua posição de defesa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Confira a nota da Polícia de Frisco na íntegra

"Um homem foi encontrado morto devido a um aparente ferimento de bala autoinfligido na sequência de uma perseguição de veículos de agências externas que levou a uma busca de várias agências em Frisco.

Em 5 de novembro de 2025, aproximadamente às 10h39, o Departamento de Polícia de Frisco respondeu para ajudar o Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS) com a localização de um veículo que tinha escapado soldados durante uma perseguição que entrou na cidade de Frisco. Depois de perder a visão do veículo, os soldados o localizaram minutos depois e caíram na Dallas Parkway, no sentido sul, perto de Warren Parkway.

Os relatórios iniciais indicaram que um sujeito do sexo masculino, mais tarde identificado como Marshawn Kneeland, de 24 anos de Plano, TX fugiu do local a pé. Os oficiais estabeleceram um perímetro e iniciaram uma busca de a área com a assistência das unidades FPD K - 9 e Drone.

Durante o curso da busca, os oficiais receberam informações que Kneeland havia expressado ideações suicidas. Kneeland foi posteriormente localizado às 1: 31 da manhã, falecido com o que parecia ser um ferimento de bala autoinfligido. A causa / forma da morte será determinada pelo Gabinete do Médico legista do Condado.

Neste momento, não serão divulgados mais pormenores, uma vez que a investigação continua em curso.

As nossas sinceras condolências à família e amigos de Kneeland."