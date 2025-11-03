O Philadelphia Eagles segue buscando voltar aos playoffs da NFL e, para isso, estão tentando toda a ajuda possível para auxiliar no possível cenário de pós temporada. O atual campeão da NFL segue ativo no mercado antes do fechamento da janela de trocas. E de acordo com informações do repórter Ian Rapoport, da NFL Network, a equipe acertou a contratação do Linebacker Jaelan Phillips, do Miami Dolphins, em troca de uma escolha de terceira rodada do Draft de 2026.

A escolha enviada aos Dolphins é a original dos Eagles, e não a recebida na negociação que envolveu Haason Reddick com o New York Jets, segundo o jornalista Mike Garafolo.

Essa é a terceira movimentação defensiva feita pelo gerente geral Howie Roseman em menos de uma semana. Antes de Phillips, o executivo já havia adicionado os Cornerbacks Jaire Alexander e Michael Carter II. Roseman tem se destacado por agir rapidamente quando identifica fragilidades na equipe, aproveitando a estrutura administrativa e o planejamento do time para realizar trocas estratégicas mesmo durante a temporada.

Jaelan Phillips, de 26 anos, é um Pass Rusher bem atlético, mas que vem sendo limitado por uma sequência de lesões graves. Nas duas últimas temporadas, ele disputou apenas 12 partidas devido a problemas no tendão de Aquiles e no joelho. Incluindo uma ruptura de ligamento cruzado anterior (ACL) no início de 2024. Mesmo assim, o defensor soma três sacks e 25 tackles em nove jogos neste ano, mostrando lampejos do potencial que o fez ser escolhido na primeira rodada do Draft de 2021.

Nos Eagles, Phillips voltará a trabalhar com Vic Fangio, atual coordenador defensivo do time e ex-técnico do setor defensivo dos Dolphins, com quem o jogador atuou em 2023.

O reforço chega em um momento em que os Eagles precisam de mais consistência na pressão ao Quarterback adversário. O grupo de edge rushers de Philly tem produzido abaixo do esperado, especialmente na ausência de Jalen Carter. Jogadores como Jalyx Hunt, com apenas um sack, e Za'Darius Smith, que se aposentou recentemente mas ainda lidera a unidade com 1,5 sack, mostram a carência da equipe na posição.

Para os Dolphins, a troca faz sentido dentro de um cenário de reestruturação. Phillips está no último ano de seu contrato de calouro, e havia dúvidas sobre sua renovação. Com a saída do ex-GM Chris Grier e a chegada do interino Champ Kelly, o time passou a considerar mais abertamente movimentações no elenco.

Com o negócio, Miami acumula agora três escolhas de terceira rodada para o Draft de 2026, um trunfo importante para acelerar o processo de reconstrução do elenco na próxima temporada da NFL.

Embora o valor pago pelos Eagles, uma terceira rodada, possa parecer alto, ele reflete a disputa entre várias equipes por reforços na linha defensiva. Além disso, o movimento também tem impacto na fórmula de compensação da NFL: caso Phillips jogue apenas esta temporada e assine com outro time na free agency, a franquia poderá receber uma escolha compensatória futura.

Mesmo abrindo mão da escolha de 2026, os Eagles ainda projetam 11 escolhas no próximo Draft, incluindo duas de terceira rodada, uma delas compensatória pela saída de Milton Williams para o New England Patriots.

Os Eagles voltam a campo pela semana 10 da NFL, na próxima segunda-feira (10), às 22h15 (de Brasília) para enfrentar o Green Bay Packers, fora de casa.