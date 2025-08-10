Prodígio do judô, Clarice Ribeiro supera lesão para garantir ouro no Pan Júnior

PARAGUAI - Clarice Ribeiro é tímida e tem fala mansa, mas quando entra no tatame, parece virar outra pessoa. Com um estilo de luta agressivo, a manauara de apenas 17 anos é uma das principais promessas do judô brasileiro. Na estreia da modalidade nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, neste domingo (10), ela superou as adversárias e uma lesão no joelho para levar a medalha de ouro.

Clarice passou por uma cirurgia no joelho em março deste ano, após sentir lesão durante um treinamento. De poucas palavras, a atleta contou que já se sente bem, totalmente recuperada, e que o problema não afetou o desempenho em Assunção. Na primeira luta, ela superou a canadense Addyson Tamura por ippon, repetiu o desempenho diante da norte-americana Malia Manibog, e confirmou diante da colombiana Manuela Crespo, vencendo por yuko.

— Estou bem feliz, porque foi um ano desafiador e conquistando essa vaga pro Pan, eu fico mais motivada pro Mundial cadete - disse a atleta

Bicampeã mundial sub-18, Clarice chegou como uma das favoritas ao ouro no Pan Júnior e confirmou as expectativas. Com vaga garantida nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, a amazonense já provou que consegue enfrentar as principais adversárias do adulto, ao conquistar a medalha de prata no Open Europeu de Varsóvia, em fevereiro deste ano, em sua estreia em competições adultas.

— Eu gosto de lutar com o pessoal mais velho porque eu ganho mais experiência. Ganhar no Pan Júnior dá mais vontade de chegar lá (nos Jogos Olímpicos) - declarou.

Clarice Ribeiro (branco) é uma das principais promessas do judô brasileiro (Foto: Ana Patrícia/ COB)

Brasil no primeiro dia do judô

Modalidade que mais trouxe medalhas de ouro para o Brasil em Jogos Olímpicos, a estreia do judô no Pan Júnior de Assunção manteve a tradição e todos os atletas que entraram no tatame subiram ao pódio. Dos quatro finalistas, quatro foram campeões: além de Clarice Ribeiro, Rafaela Cavalcanti (-52 kg), Bruno Nóbrega (-66kg) e Bianca Reis (-57kg) levaram o título e a vaga para Lima 2027. Lucas Takaki, da categoria até 60kg, garantiu a medalha de bronze.

