Medalhista olímpico faz projeção de medalhas do judô no Pan Júnior

PARAGUAI - Duas vezes medalhista olímpico, o ex-judoca Leandro Guilheiro assumiu um novo papel junto à delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Desta vez, ele é o chefe de missão do Time Brasil e acompanha de perto a jovem delegação que inicia o ciclo olímpico em busca do pódio e das vagas para Lima 2027.

— É muito legal essa experiência, eu vivi muito do outro lado, nunca vivi os Jogos Pan-Americanos Júnior, é uma competição muito nova, e estar do lado de cá vendo todo o andamento, vendo o Time Brasil trabalhando, tem sido um privilégio muito grande. Quando você é atleta, você tá preocupado só com o seu desempenho, mas a gente não tem muita noção do que acontece por trás. É bonito de ver, porque são os Jogos deles - contou.

De olho no judô

Atualmente head coach no Esporte Clube Pinheiros, Leandro Guilheiro trabalha de perto com Beatriz Souza, William Lima e Larissa Pimenta, medalhistas olímpicos em Paris, e está de olho na construção dos novos talentos. O judô é a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos e, para o chefe de missão brasileiro no Pan Júnior, a história não será muito diferente em Assunção.

— A gente vem com muita força, a gente vem na equipe feminina com quatro atletas medalhistas de mundiais de base e é uma geração muito boa. Nossa equipe tá mais volumosa do que na última edição, em Cali, e é bem provável que a gente conquiste mais vagas pros Jogos Olímpicos de 2027, em Lima também. A gente tá com bastante fé que o judô vai ajudar a catapultar o Brasil lá pra cima no quadro de medalhas. A nossa equipe hoje é muito homogênea, eu não duvidaria da gente ganhar quase todas as medalhas de ouro, sem botar pressão neles, mas é o que eu tenho fé que isso vai acontecer - finalizou.

Na tarde desta sexta-feira (8), Leandro Guilheiro e outros representantes da delegação brasileira em Assunção participaram da cerimônia das bandeiras, um momento simbólico realizado na sede do Comitê Olímpico Paraguaio, com o hasteamento das bandeiras de todas as nações participantes do Pan Júnior. A cerimônia de abertura dos Jogos está marcada para este sábado (9), a partir das 19h (horário de Brasília).

Leandro Guilheiro durante cerimônia das bandeiras em Assunção (Foto: Miriam Jeske/COB)

Os Jogos Pan-Americanos Júnior

Primeiro evento multiesportivo do ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028, os Jogos Pan-Americanos Júnior acontecem em Assunção, no Paraguai, entre os dias 9 e 23 de agosto. A competição conta com a presença dos atletas mais promissores das Américas, com idades até 23 anos.

Além das tão desejadas medalhas, o Pan Júnior também garante aos atletas a classificação para os Jogos Pan-Americanos adultos de Lima 2027. Nesta edição, 231 vagas diretas estão em disputa, tanto em modalidades individuais quanto coletivas.

