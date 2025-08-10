Thiago Pereira aponta o que falta para a natação brasileira voltar ao pódio

PARAGUAI - Maior medalhista dos Jogos Pan-Americanos de todos os tempos, Thiago Pereira é uma das referências que acompanha a jovem delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Em conversa com a imprensa durante visita à base do Time Brasil, o ex-nadador analisou o atual momento da natação brasileira e o caminho que precisa ser percorrido na busca pela evolução do esporte. Veja no vídeo acima.

No início de agosto, o Brasil encerrou sua participação no Mundial de Esportes Aquáticos sem medalhas, algo que não acontecia desde a edição de 2007. O brasileiro com melhor desempenho na natação foi Guilherme Caribé, que disputou duas finais e foi o quarto colocado nos 100m livre. Segundo Thiago Pereira, o esporte brasileiro precisa de um olhar mais cuidadoso para a base.

— Eu acho que não só a natação brasileira, mas o esporte do Brasil como um todo, é a base. Hoje a gente tem um grande problema que é a base do Brasil como um todo, seja no futebol, em qualquer esporte. Pra gente buscar mais medalhas, mais vitórias, a base tem que estar forte. É o que eu sempre defendo, primeiro passo é o esporte na escola, a gente tem que ter esporte na escola, isso a gente vê em quantos lugares do mundo que dá certo? Não adianta a gente só olhar pra alta performance se a gente não tem um time na base - analisou.

Dono de 23 medalhas em Jogos Pan-Americanos e vice-campeão olímpico dos 400m medley em Londres 2012, Thiago Pereira alertou que a mudança passa pelo aumento de atletas federados desde as categorias de base e fez um paralelo com o cenário dos Estados Unidos, uma das potências da modalidade.

— A CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), se eu não me engano, tem 13 mil atletas federados, a USA Swimming tem 350 mil. Então pra eles acharem novos talentos, é muito mais fácil. Num país em que a gente tem 200 milhões de habitantes... Imagina se a gente tem 50 mil federados na Confederação, a chance de você achar seja Gustavo, Xuxa, Thiago, Cielo que seja, é muito maior do que quando você tem 13 mil - finalizou.

Em Assunção, Thiago Pereira participou de assembleia da Panam Sports (Foto: Miriam Jeske/COB)

Nova geração no Pan Júnior

Mesmo já sendo destaque nas categorias adultas, o baiano Guilherme Caribé está em Assunção para a disputa do Pan Júnior e é uma das principais esperanças de medalha do Brasil. Stephanie Balduccini, que foi a maior medalhista do Pan Júnior em Cali 2021, retorna para a segunda edição do evento, no Paraguai.

Beatriz Bezerra, Stephan Steverink e Letícia Romão, que disputaram o Mundial de Singapura, também competem no Pan Júnior em Assunção. As provas da natação começam neste domingo (10), com as provas dos 400m livre, 100m peito, 200m borboleta, e revezamento 4 x 100m livre.

