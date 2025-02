Astro da NBA anuncia pausa em podcast para focar em temporada

Paul George, astro da NBA e ala do Philadelphia 76ers, anunciou na última quarta-feira (26) que irá paralisar a produção de seu podcast. A decisão do jogador foi baseada na busca pelo foco exclusivo a recuperação física para a atual temporada da liga norte americana de basquete.

Aos 34 anos, o nove vezes all-star da NBA chegou ao time da Filadélfia durante a pré-temporada. A aquisição de Paul George ao elenco que já tinha as figuras do pivô Joel Embiid e do armador Tyrese Maxey, foi rodeada de expectativas. Contudo, a equipe não tem tido uma boa jornada.

Em pronunciamento, ele destacou as frustrações acumuladas durante o ano de 2025 e a necessidade de focar em melhorar para ainda sonhar com a conquista do título da NBA com o Philadelphia 76ers. Paul George declarou não conseguir conciliar o atual momento com as produções do projeto de comunicação extra quadras.

- Não é segredo para ninguém que essa temporada tem sido frustrante para todos nós. De fato, nada saiu como o planejado, não era isso o que queríamos. Com isso dito, eu gostaria de anunciar para a família que produz o Podcast P que após o episódio de hoje com Dwight Howard, pretendo fazer uma pausa no projeto - iniciou o jogador, antes de terminar.

- Agora pretendo me concentrar ainda mais em acertar o meu corpo, ficar 100% e me recuperar para tentar fechar essa temporada com um maior nível. Sabemos que está muito difícil e que a campanha em si já tem sido uma frustração, mas ainda acho que podemos correr rumo ao nosso objetivo. Então, pretendo focar ainda mais para que possamos ter uma chance de buscar coisas grandes em 2024/25 - concluiu.

Paul George em anuncio de paralisação de podcast (Foto: Reprodução)

Temporada de Paul George com os 76ers

Atualmente, os 76ers são o 12º colocado da Conferência Leste da NBA, com um recorde de 20 vitórias e 37 derrotas. Em determinada posição, o time se encontra fora da zona dos playoffs. Aliás, se a temporada acabasse hoje, a equipe se quer disputaria uma vaga para o Play-in, que engloba os times da sétima a décima posição da tabela de classificação.

É por conta deste cenário, que Paul George resolveu se aposentar momentaneamente do projeto de podcast. Na temporada, ele soma médias de 16.2 pontos por partida, 5.2 rebotes e 4.2 assistências, em apenas 38 jogos disputados.

O projeto de podcast do ala se chama "P with Paul George" e existe desde 2022. No programa, ele conversa com jogadores e ex-jogadores da NBA, além de atletas de outras modalidades. O último bate-papo do astro, antes da paralisação, foi com o ex-pivô Dwight Howard, ex-Los Angeles Lakers.