Investimento pesado! Valores dos salários na Kings League são revelados; veja

A live de Jon Vlogs, presidente do Capim FC, com Gabigol, atacante do Cruzeiro e ídolo do Flamengo, foi além das quatro linhas. Após o atacante se oferecer para ensinar o streamer a bater o "Pênalti Presidente", a conversa entre os dois migrou para os bastidores financeiros da Kings League.

Gabigol explica técnica por trás das suas cobranças de pênalti para Jon Vlogs, presidente do Capim FC na Kings League Brasil

Jon Vlogs abriu o jogo e detalhou para o Gabi quanto ganha um jogador em sua equipe na Kings League. O influenciador explicou que existe uma diferença significativa entre os atletas selecionados pelo draft oficial da liga e os "Wildcards" — jogadores convidados ou escolhidos diretamente pela presidência do time.

Segundo Jon, no Capim FC, os Wildcards recebem salários que podem ser comparados aos de divisões de acesso do futebol profissional brasileiro, enquanto os jogadores draftados recebem um valor-base estipulado pela própria Kings League.

— A média de salário do Capim hoje de wildcard está entre R$ 7 mil a R$ 12 mil na Kings League — revelou Jon, antes de comparar com o piso. — Jogador draftado recebe R$ 2.500. A Liga que colocou.

Enquanto a Kings League estipula o salário base de R$ 2.500 para os jogadores selecionados no draft, os presidentes têm autonomia para investir valores maiores em seus "Wildcards" — geralmente atletas de confiança ou com mais nome no cenário do Fut7.

Jon Vlogs ainda mencionou o caso específico da primeira escolha geral do draft, que, além do salário, recebeu um bônus substancial de um patrocinador, mostrando mais uma vez o impacto financeiro da Kings League.

— O primeiro pick recebe R$ 2.500, mais R$ 50 mil da Netshoes. — completou, referindo-se ao bônus anual pago pela patrocinadora.

