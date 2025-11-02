Gabigol revela vontade jogar a Kings League: 'Tenho curiosidade'

A Kings League pode ganhar mais um reforço de peso no futuro. Depois de Marcelo brilhar na versão espanhola, agora foi a vez de Gabigol, camisa 9 do Cruzeiro e ídolo do Flamengo, manifestar publicamente seu interesse em participar da competição organizada por Gerard Piqué.

O interesse foi revelado durante uma live do atacante com o streamer Jon Vlogs, que é o presidente do Capim FC, uma das equipes da edição brasileira do torneio. O camisa 9 admitiu que o formato da liga, que mistura futebol 7 com regras dinâmicas e entretenimento, chama sua atenção.

— Tenho curiosidade de um dia jogar mesmo, para ver como é. Deve ser muito diferente do campo — afirmou Gabigol durante a transmissão.

O ídolo rubro-negro não parou por aí e reforçou o desejo, revelando que já pensa em até mesmo organizar um evento similar, mostrando que a ideia já está amadurecendo.

— Queria ver como é. Tenho vontade (de jogar). Até pensei em chamar a galera no fim do ano para fazer um jogo beneficente no estilo da Kings — completou o jogador.

A "curiosidade" de Gabigol sobre a Kings League rapidamente evoluiu para um convite oficial. O atacante do Cruzeiro recebeu um convite direto de Jon Vlogs para se tornar sócio do Capim FC.

Gabigol revelou já ter tido contato prévio com a organização da Kings League, indicando que seu interesse em entrar na competição não é recente. O atacante contou que quase entrou no projeto antes mesmo dele deslanchar no país.

— Eu já quase entrei de investidor, Luqueta me chamou — revelou Gabi durante o bate-papo.

Gabigol ensina a Jon Vlogs com bater penâlti

