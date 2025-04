Carlos Prates responde Ian Garry antes de luta no UFC: ‘Vou surrar ele’

O UFC Kansas City está chegando e o clima entre Carlos Prates e Ian Garry vai esquentando cada vez mais. Os protagonistas do evento do próximo sábado (26), trocaram algumas farpas na internet e isso gerou muita repercussão entre os fãs de MMA. Em entrevista exclusiva para o Lance!, o craque da "Fighting Nerds" revelou como recebeu as provocações do irlandês/brasileiro. Veja o trecho da entrevista acima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Anteriormente, Garry gravou um vídeo onde ele reage a uma luta antiga de Prates. Na ocasião, o brasileiro pede para o juiz parar o combate. Segundo o irlandês, o brasileiro sabe, no fundo, que não é um lutador. Sem cair na provocação do rival, Carlos explicou o que realmente aconteceu na luta citada.

- Mano, aquilo ali era uma época que eu ia para China, e ficava lá tipo um mês, dois meses, lutando uma luta atrás da outra, sem treinar, e era uma época que tava friozão, tá ligado? E a gente, pô, ficava ali, fazia uma refeição por dia só, para perder o peso, tirava tudo sozinho, ia para a luta sem treinador no corner, e pô, acho que era minha terceira luta no mês, um bagulho assim. E mano, eu tinha tomado uma dedada no olho muito forte, que o juiz não parou a luta e continuou, e continuou, e acabou que eu não tava enxergando nada. E aí luta parou, pô, não deu para continuar, tá ligado? Mas é experiencia, isso é coisa que agrega na carreira. Se ele tá aí falando e tal, mas quem tem dois main event, quatro bônus, quatro nocautes seguidos, aí sou eu, né - iniciou Carlos Prates.

continua após a publicidade

➡️Quem é Carlos Prates? Brasileiro que fará luta principal no UFC Kansas City

- É o jeito que ele gosta de fazer. Às vezes ele está com muito tempo livre para gastar com bobeira. Talvez seja uma coisa quele use depois da luta, quando eu surrar ele. Vai falar que não teve muito tempo para treinar, mas tava na internet falando bobeira. Mas é isso, cada um gasta o tempo que tem do jeito que quer né?! Eu tenho o dia muito ocupado, minha cabeça não para, estou sempre fazendo o que eu tenho que fazer, e nada que ele fala vai mudar o que vai acontecer lá dentro. Sabadão, quando a jaula fechar, não vai ter como falar nada, e a gente vai resolver isso ai - finalizou.