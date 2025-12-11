Presidente do COB avalia 2025: 'Acima do esperado'

Uma das principais autoridades presentes ao 10º Prêmio Sou do Esporte, na terça-feira, no Copacabana Palace, Marco Antônio La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), se mostra feliz com o que os atletas do país produziram em 2025. A pouco menos de três anos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, o dirigente, em entrevista exclusiva ao Lance!, o dirigente exalta os feitos alcançados desde janeiro:

- Eu diria que o ano foi até acima do esperado. Eu acho que era um ano sabático, muitos atletas descansam. Então nós tivemos cinco campeões mundiais. Poderiam ser seis, se a gente considerar o último resultado da Rayssa (Leal, skatista, tetracampeã do Super Crown), que foi super importante, o maior resultado do skate do ano. Então, além disso, foram vários vice-campeões mundiais, vários pódios.



Mesmo sem o brilho de duas das principais estrelas do esporte olímpico, La Porta - que assumiu a presidência em 15 de janeiro, exalta o saldo positivo:

- Tivemos mais de 20 medalhas, sem contar que não tivemos Rebeca competindo esse ano, e o Isaquias (Queiroz, canoísta) no meio de de um ano mais sabático. Então acho que foi muito importante para a gente. E também vimos o boxe retomando as conquistas, taekwondo também fez um grande trabalho. Tudo isso nos dá muita esperança para os próximos anos, que os resultados possam crescer cada vez mais - analisa o presidente do COB.

Presidente do COB exalta o trabalho do Sou do Esporte

Na terça-feira, em seu discurso na abertura do 10º Prêmio Sou do Esporte, o presidente do COB fez questão de destacar o trabalho desempenhado pelo o instituto liderado por Fabiana Bentes:

- É um imenso prazer prestigiar mais um evento do Sou do Esporte, sou quase um sócio. O esporte vive um momento muito importante. Hoje o Comitê Olímpico do Brasil recebeu um prêmio, no Congresso Nacional, de Transparência e de Fiscalização Pública. E esse prêmio não é apenas do COB, ele representa uma mudança efetiva da gestão das principais entidades esportivas do Brasil. Todas as nossas confederações vivem um momento de uma gestão segura e impacta diretamente no desempenho do atleta. E isso tem um papel fundamental de todas as instituições. E o Sou do Esporte, lá atrás, começou esse trabalho de motivar todo mundo a se motivar e olhar suas instituições e ver como poderíamos melhorar e ter hoje uma imagem em Brasília totalmente diferente de 10 anos atrás. Hoje o Esporte não é o patinho feio do Congresso Nacional, mas, reconhecidamente, um instrumento fundamental para o desenvolvimento do país.

O principal homenageado na terça-feira foi Falcão, o maior nome da história do futsal. Veja o vídeo abaixo:

