Samir Xaud, presidente da CBF, fala sobre investimento no futsal após título histórico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento e fomento do futsal, modalidade cuja relevância ganhou proporções ainda maiores após a conquista histórica do Brasil. A garantia foi dada pelo Presidente da CBF, Samir Xaud, em entrevista exclusiva ao Lance! durante o prestigiado Prêmio Sou do Esporte, realizado nesta terça-feira (9) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Samir Xaud, presidente da CBF, no Copacabana Palace onde aconteceu a premiação Sou do Esporte (Foto: Pedro Bernardo / Lance!)

O dirigente, que comanda a entidade desde 2025, enfatizou que a CBF já se vê como a principal responsável pelo futsal e que o trabalho é contínuo para atrair mais investimentos.

A fala do Presidente Xaud sobre aumentar o investimento ganha uma importância crucial ao ser contextualizada com o recente feito da Seleção Brasileira Feminina de Futsal, que se sagrou campeã da primeira edição da Copa do Mundo da modalidade no último domingo (7). O sucesso das mulheres nas quadras coloca o futsal em destaque e exige um suporte estrutural maior da Confederação.

— Com certeza, nós já somos responsáveis pelo futsal, feminino e masculino, pelo beach soccer. Então a gente já incentiva essas modalidades — declarou Xaud.

O Presidente da CBF destacou que o objetivo é ampliar o foco e, sobretudo, os recursos direcionados para essas modalidades, para capitalizar o sucesso recente e garantir um futuro sustentável para a categoria.

— E a gente sempre está buscando investir e melhorar o produto para atrair mais recursos e melhorar o investimento deles. Então a CBF trabalha diariamente com isso.

O Futsal, sendo uma paixão nacional e uma fonte de talentos, tem o seu fortalecimento nas categorias de base, competições e nas seleções nacionais como um movimento que a gestão do Presidente Xaud considera essencial e urgente para o esporte brasileiro.