Mais Esportes

Samir Xaud, presidente da CBF, fala sobre investimento no futsal após título histórico

Samir Xaud, presidente da CBF, esteve presente no Prêmio Sou do Esporte realizado no Copacabana Palace

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/12/2025
12:00
Samir Xaud, presidente da CBF
Samir Xaud, presidente da CBF (Foto:Rafael Ribeiro / CBF)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento e fomento do futsal, modalidade cuja relevância ganhou proporções ainda maiores após a conquista histórica do Brasil. A garantia foi dada pelo Presidente da CBF, Samir Xaud, em entrevista exclusiva ao Lance! durante o prestigiado Prêmio Sou do Esporte, realizado nesta terça-feira (9) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Samir Xaud, presidente da CBF, no Copacabana Palace onde aconteceu a premiação Sou do Esporte (Foto: Pedro Bernardo / Lance!)
O dirigente, que comanda a entidade desde 2025, enfatizou que a CBF já se vê como a principal responsável pelo futsal e que o trabalho é contínuo para atrair mais investimentos.

A fala do Presidente Xaud sobre aumentar o investimento ganha uma importância crucial ao ser contextualizada com o recente feito da Seleção Brasileira Feminina de Futsal, que se sagrou campeã da primeira edição da Copa do Mundo da modalidade no último domingo (7). O sucesso das mulheres nas quadras coloca o futsal em destaque e exige um suporte estrutural maior da Confederação.

— Com certeza, nós já somos responsáveis pelo futsal, feminino e masculino, pelo beach soccer. Então a gente já incentiva essas modalidades — declarou Xaud.

O Presidente da CBF destacou que o objetivo é ampliar o foco e, sobretudo, os recursos direcionados para essas modalidades, para capitalizar o sucesso recente e garantir um futuro sustentável para a categoria.

— E a gente sempre está buscando investir e melhorar o produto para atrair mais recursos e melhorar o investimento deles. Então a CBF trabalha diariamente com isso.

O Futsal, sendo uma paixão nacional e uma fonte de talentos, tem o seu fortalecimento nas categorias de base, competições e nas seleções nacionais como um movimento que a gestão do Presidente Xaud considera essencial e urgente para o esporte brasileiro.

