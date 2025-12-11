Técnico do Praia aponta erros durante partida contra Conegliano

O Praia Clube não foi páreo para a equipe italiana do Conegliano, que conta com jogadoras de destaque mundial como Gabi Guimarães, Isabella Haak e Zhu Ting. Apesar da derrota, o técnico do time mineiro, Rui Moreira, assumiu alguns erros cometidos ao longo do jogo e afirmou que a equipe perdeu intensidade devido desfalque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Temos que subir um pouquinho o nível no ataque, nas tomadas de decisão. Transporte isto para um jogo de futebol: imagine que é jogar muito bem, mas depois não meter a bola no gol. Fizemos um jogo brilhante, mas não marcamos um gol. O resultado não serve! Aqui é igual - completou o técnico.

— Conseguimos acabar o jogo da forma que nós queríamos ter jogado o jogo todo. Ou seja, não foi um jogo bom na sua totalidade, mas foi boa a forma como o acabamos. É um time que é muito forte comparado connosco fisicamente. Hoje, sem a Morgahn principalmente, nós perdemos um pouquinho de fogo - comentou Rui em entrevista após o jogo.

continua após a publicidade

A oposta Morgahn Fingall caiu de mal jeito e saiu chorando durante a partida contra o Orlando, última quarta-feira (10). A jogadora conseguiu sair andando após o jogo, mas não se recuperou a tempo de enfrentar o time italiano.

Apesar da derrota, o Praia Clube conseguiu se classificar para a fase eliminatória em segundo lugar do Grupo B, com seis pontos. Na semifinal, as brasileiras vão enfrentar o primeiro colocado do Grupo A, que será definido entre Scandicci e Osasco. Rui Moreira demonstrou confiança no elenco para sábado (13).

continua após a publicidade

— Nós temos um time muito experiente. Campeãs olímpicas, cheias de títulos, com um currículo enorme, muito habituadas a jogar a segunda decisão. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que elas vão trazer toda a qualidade, toda a maturidade e a experiência delas para dentro da quadra.

Rui Moreira, técnico do Praia Clube, durante jogo no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

Natinha e Monique analisam derrota

A líbero Natinha e a oposta Monique jogaram os três sets contra o Conegliano e puderam sentir de perto a potência física do ataque e a alta intensidade da equipe italiana.

— O bloqueio é muito grande e as pancadas vêm muito de cima. E elas são as melhores do mundo, não tenho o que falar -comentou Monique.

— A gente estuda muito, a direção do ataque e o adversário por completo, mas na hora do jogo é totalmente diferente porque elas são a melhor equipe do mundo, as melhores atacantes. Então, eu me sinto muito feliz por ter a oportunidade de jogar contra elas - compeltou Natinha.

Programação da fase final do Mundial

13 de dezembro

13h - semifinal 1

16h30 - semifinal 2

14 de dezembro

13h - disputa do bronze

16h30 - final