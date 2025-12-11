Jornalista diz que Warriors deve trocar Draymond Green por Antetokounmpo
Knicks também mostrou interesse no grego
O Golden State Warriors estaria disposto a abrir mão do tetracampeão Draymond Green, um dos pilares da dinastia da franquia, mas apenas por uma superestrela: Giannis Antetokounmpo. A informação, divulgada nesta quinta-feira (11) por Jake Fischer (do Marc Stein), esquenta as especulações sobre o futuro do "Greek Freak" no Milwaukee Bucks.
A condição inegociável para a troca
Segundo Fischer, insider da NBA, a condição para a transação seria clara: "O único jogador na liga pelo qual o Golden State estaria disposto a trocar Draymond Green seria Giannis Antetokounmpo. Só ele."
— Entre ele [Green], Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski, o Golden State provavelmente teria uma oferta interessante. Mas não creio que o salário de Draymond — ou o de Jimmy Butler — seria oferecido por ninguém menos que Giannis — disse Jake.
Como começou as especulações?
As especulações sobre a saída de Giannis Antetokounmpo ganharam força após um movimento enigmático do atleta no início de dezembro. No dia 3 de dezembro, o astro grego do Milwaukee Bucks "limpou" suas redes sociais, apagando todas as fotos relacionadas à franquia que o idolatra, onde foi campeão e conquistou dois prêmios de MVP da temporada (2019/20 e 2020/21), além do MVP das Finais (2020/21). O gigante manteve apenas os registros dos títulos de campeão da NBA e da Copa da NBA.
A atitude misteriosa reacendeu um burburinho que começou em maio, quando Shams Charania, da ESPN, noticiou que o bicampeão MVP estaria aberto à negociação pela primeira vez na carreira.
Apesar de Antetokounmpo nunca ter pedido publicamente para ser trocado, gigantes como o New York Knicks já teriam demonstrado interesse. Alguns insiders da NBA apontam que o jogador se inclina para a equipe de Nova York.
A frustração do craque é compreensível. O Milwaukee Bucks atravessa um momento ruim, acumulando um decepcionante recorde de derrotas.
