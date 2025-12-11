menu hamburguer
Jornalista diz que Warriors deve trocar Draymond Green por Antetokounmpo

Knicks também mostrou interesse no grego

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/12/2025
16:21
Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks x Houston Rockets (Foto: Gary Dineen / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
O Golden State Warriors estaria disposto a abrir mão do tetracampeão Draymond Green, um dos pilares da dinastia da franquia, mas apenas por uma superestrela: Giannis Antetokounmpo. A informação, divulgada nesta quinta-feira (11) por Jake Fischer (do Marc Stein), esquenta as especulações sobre o futuro do "Greek Freak" no Milwaukee Bucks.

A condição inegociável para a troca

Segundo Fischer, insider da NBA, a condição para a transação seria clara: "O único jogador na liga pelo qual o Golden State estaria disposto a trocar Draymond Green seria Giannis Antetokounmpo. Só ele."

— Entre ele [Green], Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski, o Golden State provavelmente teria uma oferta interessante. Mas não creio que o salário de Draymond — ou o de Jimmy Butler — seria oferecido por ninguém menos que Giannis — disse Jake.

Giannis Antetokounmpo mandando a torcida dos Pacers ficarem em silêncio após ele virar o jogo no game winner (Foto: Pepper Robinson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Giannis Antetokounmpo mandando a torcida dos Pacers ficarem em silêncio após ele virar o jogo no game winner (Foto: Pepper Robinson / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Como começou as especulações?

As especulações sobre a saída de Giannis Antetokounmpo ganharam força após um movimento enigmático do atleta no início de dezembro. No dia 3 de dezembro, o astro grego do Milwaukee Bucks "limpou" suas redes sociais, apagando todas as fotos relacionadas à franquia que o idolatra, onde foi campeão e conquistou dois prêmios de MVP da temporada (2019/20 e 2020/21), além do MVP das Finais (2020/21). O gigante manteve apenas os registros dos títulos de campeão da NBA e da Copa da NBA.

A atitude misteriosa reacendeu um burburinho que começou em maio, quando Shams Charania, da ESPN, noticiou que o bicampeão MVP estaria aberto à negociação pela primeira vez na carreira.

Apesar de Antetokounmpo nunca ter pedido publicamente para ser trocado, gigantes como o New York Knicks já teriam demonstrado interesse. Alguns insiders da NBA apontam que o jogador se inclina para a equipe de Nova York.

A frustração do craque é compreensível. O Milwaukee Bucks atravessa um momento ruim, acumulando um decepcionante recorde de derrotas.

