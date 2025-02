Presidente da FIA diz que pilotos da F1 “não são crianças” e reitera veto a palavrão

Mohammed Ben Sulayem saiu em defesa do endurecimento das regras antipalavrão introduzidas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) na F1 e que prometem multas e até deduções de pontos para quem for "boca suja" e realizar manifestações políticas. Em mais um embate do presidente do órgão com pilotos da Fórmula 1, o mandatário quer evitar que a modalidade seja vista como “suja” por conta do palavreado e exigiu o cumprimento das normas, pois os competidores “não são crianças”.

No final do último mês, a FIA divulgou mudanças no código esportivo internacional (ISC, sigla em inglês), com parâmetros mais duros com relação a conduta e postura. Os exemplos do que seria má conduta aparecem no artigo 12.2.1 do código esportivo. Uma multa de € 10 mil (cerca de R$ 62 mil pela cotação atual) na primeira incidência está fixada para “uso de palavras, ações ou escrita que causem lesão moral ou perda para a FIA, seus órgãos e executivos, mais especificamente sobre o interesse do esporte a motor e nos valores defendidos pela Federação”, “má conduta”, “demonstrações políticas e religiosas”, “desrespeito a instruções sobre a participação de cerimônias oficiais”.

Para a F1, os valores das infrações podem quadruplicar, chegando a € 40 mil (cerca de R$ 247 mil). Uma segunda incidência renderá uma multa de € 80 mil e suspensão de um mês, enquanto uma terceira resultará em multa de € 120 mil (por volta de R$ 742 mil) e dedução de pontos no campeonato.

Relação polêmica do presidente da FIA com a F1

As alterações das normas fazem parte de mais um episódio polêmico da gestão de Ben Sulayem à frente da FIA, sobretudo, envolvendo pilotos da F1 e palavrões. Em 2024, Max Verstappen, da Red Bull, precisou prestar serviço comunitário para a Federação após utilizar palavrão em uma coletiva de imprensa em Singapura. O episódio gerou revolta em boa parte do paddock da Fórmula 1.

Desde que a FIA resolveu introduzir maior fiscalização e censura aos palavrões, existe um debate sobre como os pilotos podem controlar as emoções em meio às disputas em pista, diante de uma grande descarga de adrenalina e a mais de 300 km/h.

Para o Ben Sulayem, não importa: os pilotos da F1 precisam cumprir as regras e serem exemplos. O mandatário da FIA ainda subiu o tom. Disse que os competidores precisam ser gratos ao automobilismo por tudo o que conquistaram.

“Quando eu pilotava nos ralis, ali havia certa disciplina, algo muito importante para todos nós do esporte. Pilotos são embaixadores da modalidade”, comentou o presidente da FIA. Não queremos que os pais tenham uma imagem de que o automobilismo é um esporte sujo, que não desejem estar próximos”, completou.

“Em todas as pistas, existem coisas que são permitidas e outras não. Os pilotos da Fórmula 1 ganham milhões e não são crianças. Eles são adultos. Em seus trabalhos, possuem responsabilidades com a FIA e com o público. Precisam respeitar as regras de um esporte que lhes deu tanto”, encerrou.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14, 15 e 16 de março.