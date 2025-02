Netflix confirma data de lançamento da sétima temporada de Drive to Survive

A Fórmula 1 confirmou, na tarde desta sexta-feira (7), a data de lançamento da sétima temporada da série documental "Drive to Survive", produzida pela Netflix, e acompanha os bastidores do Mundial. A nova sequência de episódios será disponibilizada na plataforma no dia 7 de março, 9 antes do início do campeonato de 2025, na Austrália.

Tanto Netflix quanto Fórmula 1 divulgaram o pôster da nova temporada com o tetracampeão Max Verstappen olhando para um retrovisor que mostra um carro da McLaren batalhando contra outro da Ferrari, além da chamada “Watch Your Back” (Tome cuidado, em tradução livre).

O campeonato de 2024 ficou marcado pelo quarto título mundial de Verstappen, que depois de dominar a primeira metade do ano, viu a Red Bull despencar de desempenho e permitir a aproximação das rivais, especialmente da McLaren de Lando Norris. Mesmo com o neerlandês contestado pelas atitudes em pista, ele deu a volta por cima para vencer mais uma vez.

Lançada em 2019, ‘Drive to Survive’ se tornou um rápido sucesso de audiência na Netflix e colaborou com a expansão da Fórmula 1 nos Estados Unidos, um dos principais consumidores da série. A sexta temporada teve a audiência de 2,9 milhões de pessoas ao redor do mundo nos primeiros três dias de exibição. O número representou uma queda de 30% em comparação com a quinta, mas a expectativa aumenta para o próximo lançamento.

Poster da sétima temporada do "Drive to Survive" (Foto: Divulgação)

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.