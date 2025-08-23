menu hamburguer
Veja reação da torcida por nota de ‘Evidências’ no Mundial de Ginástica Rítmica

Brasileiras tiraram nota ótima na competição

Conjunto do Brasil ao som de Evidências no Mundial de Ginástica Rítmica, Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
17:27
O conjunto do Brasil abriu as apresentações no Mundial de Ginástica Rítmica ao som de "Evidências", animando a torcida na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O êxtase geral veio quando saiu a nota da série mista (dois arcos e três bolas). A torcida foi à loucura com o 27.850 obtido.

As brasileiras fizeram uma série muito boa, sem apresentar erros muitos graves. A série mista tem como música o clássico "Evidências", de Xitãozinho e Chororó, o que fez a torcida levantar e explodir a cada acerto. O conjunto brasileiro começou o dia com nota 27.850, considerada uma ótima nota na modalidade. Foram 12.900 pela dificuldade, 7.100 pela execução e 7.850 pelo artístico.

Na apresentação de cinco fitas, o Brasil também fez uma apresentação impecável e garantiu um 27.400. Com o somatório de 55.250, elas estão na briga por medalhas, dependendo do resultado das seleções que ainda não se apresentaram.

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

