Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno nesta terça: veja horário e onde assistir
Bruna Moura e Eduarda Ribera abrem o caminho do Time Brasil em Milão-Cortina
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 já começaram, mas o coração do torcedor brasileiro bate mais forte a partir desta terça-feira (10). Com uma delegação recorde, o Time Brasil inicia sua jornada oficial com o Esqui Cross-Country. As atletas Bruna Moura e Eduarda Ribera participam das qualificatórias do Sprint Clássico Feminino às 05h15 e logo em seguida Manex Silva participa da classificatória da mesma prova às 5h55 do masculino.
Veja os horários e onde assistir as Olimpíadas de Inverno
A agenda do Brasil começa cedo. Confira onde acompanhar:
TV Aberta: Rede Globo (flashes e compactos).
TV por assinatura: SporTV 2.
Streaming/Internet: Ge.globo e CazéTV (YouTube).
Guia Completo: Modalidades desta Terça (10/02)
Além da estreia brasileira, o dia está repleto de ação em diversas frentes. Confira todas as modalidades programadas:
Madrugada e Manhã (Horário de Brasília):
Luge: Treinamentos oficiais de duplas femininas (04h00) e masculinas (05h08), além das descidas decisivas do individual feminino a partir das 13h00.
Combinado Nórdico: Treinamento oficial na pista normal às 05h00.
Esqui Cross-Country: Qualificatórias, quartas, semis e finais do Sprint Clássico (Masc. e Fem.) entre 05h15 e 09h38.
Esqui Alpino: Downhill Combinado por Equipes Feminino (06h30) e Slalom Combinado (10h00).
Patinação de Velocidade em Pista Curta: Baterias de 500m (Fem.) e 1.000m (Masc.), além das finais do Revezamento de Equipes Mistas.
Skeleton: Treinamentos oficiais masculino e feminino entre 07h00 e 09h30.
Esqui Estilo Livre: Qualificatórias de Moguls (Masc. e Fem.) e a final do Slopestyle Masculino (08h30).
Biatlo: Prova de 20km Individual Masculino às 09h30.
Tarde (Horário de Brasília):
Curling: Disputas de medalha de bronze (10h05) e ouro (14h05) nas duplas mistas.
Hóquei no Gelo: Rodada preliminar feminina com Japão x Suécia (08h10), Itália x Alemanha (12h40), Canadá x EUA (16h10) e Finlândia x Suíça (17h10).
Salto de Esqui: Rodadas de teste e finais da Equipe Mista a partir das 13h30.
Patinação Artística: Programa Curto da Patinação Individual Masculina às 14h30.
