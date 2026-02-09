Niterói será sede do Mundial de Futevôlei 2026

Niterói perdeu a disputa para sede dos Jogos Pan-Americano 2031. No entanto, terá a oportunidade de receber outro evento internacional do esporte, ainda em 2026. A cidade, localizada no estado do Rio de Janeiro, sediará a próxima edição do Mundial de Futevôlei, prevista para a segunda quinzena de maio.

A realização do evento é uma aposta do município em grandes competições esportivas e reforça a estratégia de consolidar a cidade como referência nacional e internacional na modalidade. Essa é a visão de Luiz Carlos Gallo, secretário de Esportes e Lazer de Niterói.

— Nossa aposta neste momento é o futevôlei, um esporte com enorme potencial para se tornar modalidade olímpica. Vamos dar nossa contribuição não só na realização de grandes eventos, mas também investindo na formação de novos talentos.

O Mundial será encerrado com um desafio entre Brasil e França, reeditando a final do último título brasileiro, em 2022. Além disso, haverá a participação de convidados renomados do esporte.

É previsto, pelo Comitê Organizador do Circuito Mundial de Futevôlei, que a cerimônia oficial da competição aconteça na primeira semana de março, com a presença de autoridades.

Mundial de Futevôlei 2026 acontecerá em Niterói, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Niterói já sediou o Mundialito de Futevôlei

Em 2021, a Praia de Icaraí, em Niterói, foi palco do Mundialito de Futevôlei, que contou com a participação de 16 países e teve transmissão ao vivo pelo SporTV. Na ocasião, o Brasil conquistou os títulos nas categorias masculina e feminina.

Cinco anos depois, a chamada Cidade Sorriso volta a sediar a competição, desta vez com a proposta de se consolidar como a capital nacional do futevôlei. A parceria prevê a realização do evento no Brasil pelos próximos três anos.

