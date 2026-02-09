menu hamburguer
Niterói será sede do Mundial de Futevôlei 2026

Competição está prevista para acontecer na segunda quinzena de maio

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/02/2026
17:19
Mundial de Futevôlei 2026 acontecerá em Niterói, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
Mundial de Futevôlei 2026 acontecerá em Niterói, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
Niterói perdeu a disputa para sede dos Jogos Pan-Americano 2031. No entanto, terá a oportunidade de receber outro evento internacional do esporte, ainda em 2026. A cidade, localizada no estado do Rio de Janeiro, sediará a próxima edição do Mundial de Futevôlei, prevista para a segunda quinzena de maio.

A realização do evento é uma aposta do município em grandes competições esportivas e reforça a estratégia de consolidar a cidade como referência nacional e internacional na modalidade. Essa é a visão de Luiz Carlos Gallo, secretário de Esportes e Lazer de Niterói.

— Nossa aposta neste momento é o futevôlei, um esporte com enorme potencial para se tornar modalidade olímpica. Vamos dar nossa contribuição não só na realização de grandes eventos, mas também investindo na formação de novos talentos.

O Mundial será encerrado com um desafio entre Brasil e França, reeditando a final do último título brasileiro, em 2022. Além disso, haverá a participação de convidados renomados do esporte.

É previsto, pelo Comitê Organizador do Circuito Mundial de Futevôlei, que a cerimônia oficial da competição aconteça na primeira semana de março, com a presença de autoridades.

Mundial de Futevôlei 2026 acontecerá em Niterói, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
Niterói já sediou o Mundialito de Futevôlei

Em 2021, a Praia de Icaraí, em Niterói, foi palco do Mundialito de Futevôlei, que contou com a participação de 16 países e teve transmissão ao vivo pelo SporTV. Na ocasião, o Brasil conquistou os títulos nas categorias masculina e feminina.

Cinco anos depois, a chamada Cidade Sorriso volta a sediar a competição, desta vez com a proposta de se consolidar como a capital nacional do futevôlei. A parceria prevê a realização do evento no Brasil pelos próximos três anos.

