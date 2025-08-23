Brasil faz história e conquista prata no Mundial de Ginástica Rítmica em casa
Conjunto nunca havia passado do quinto lugar na competição e ficou a 0,300 do título
O Brasil conquistou prata inédita no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. A equipe se apresentou ao som de "Evidências", de José Augusto, popularizado na voz da dupla Chitãozinho & Xororó. O conjunto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves marcou 55.250 e foi a segunda melhor Seleção da competição.
O melhor desempenho do Brasil em um Mundial de Ginástica Rítmica havia sido um quinto lugar conquistado em 2022. No Mundial passado, em 2023, elas ficaram com a sexta colocação. É a primeira vez que o Brasil conquista uma medalha em um Mundial adulto da modalidade.
Com a nota, já era praticamente certa a permanência do Brasil entre os três primeiros. Até o meio do último grupo, o Brasil era líder, mas o Japão conseguiu passar tirando 28.350 pontos. a seleção japonesa foi a campeã.
A primeira apresentação do Brasil no dia foi no conjunto misto (dois arcos e três bolas), ao som de "Evidências". Elas conquistaram 27.850, a maior já conquistada neste ciclo. Na segunda série, a de cinco fitas, o conjunto fez uma apresentação praticamente cravada, conquistando um 55.250. No somatório, o Brasil fez 55.250.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Brasil volta ao tablado neste domingo (24) para disputar as finais específicas das séries simples e mista, já que ficaram entre as oito primeiras neste sábado. A final do simples será às 12h50 (de Brasília), já a do misto acontece a partir das 15h50.
Confira o resultado geral da competição de conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica
- 1º - Japão - 55.550 pontos
- 2º - Brasil - 55.250 pontos
- 3º - Espanha - 54.750 pontos
- 4º - China - 53.250 pontos
- 5º - Israel - 53.150 pontos
- 6º - Bulgária - 53.150 pontos
- 7º - Polônia - 52.700 pontos
- 8º - Alemanha - 51.800 pontos
- 9º - Ucrânia - 51.200 pontos
- 10º - França - 50.300 pontos
