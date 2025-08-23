menu hamburguer
Brasil faz história e conquista prata no Mundial de Ginástica Rítmica em casa

Conjunto nunca havia passado do quinto lugar na competição e ficou a 0,300 do título

Conjunto do Brasil durante apresentação de simples no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
imagem cameraConjunto do Brasil durante apresentação de simples no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
20:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil conquistou prata inédita no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. A equipe se apresentou ao som de "Evidências", de José Augusto, popularizado na voz da dupla Chitãozinho & Xororó. O conjunto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves marcou 55.250 e foi a segunda melhor Seleção da competição.

➡️ Veja reação da torcida por nota de ‘Evidências’ no Mundial de Ginástica Rítmica

O melhor desempenho do Brasil em um Mundial de Ginástica Rítmica havia sido um quinto lugar conquistado em 2022. No Mundial passado, em 2023, elas ficaram com a sexta colocação. É a primeira vez que o Brasil conquista uma medalha em um Mundial adulto da modalidade.

Com a nota, já era praticamente certa a permanência do Brasil entre os três primeiros. Até o meio do último grupo, o Brasil era líder, mas o Japão conseguiu passar tirando 28.350 pontos. a seleção japonesa foi a campeã.

A primeira apresentação do Brasil no dia foi no conjunto misto (dois arcos e três bolas), ao som de "Evidências". Elas conquistaram 27.850, a maior já conquistada neste ciclo. Na segunda série, a de cinco fitas, o conjunto fez uma apresentação praticamente cravada, conquistando um 55.250. No somatório, o Brasil fez 55.250.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil volta ao tablado neste domingo (24) para disputar as finais específicas das séries simples e mista, já que ficaram entre as oito primeiras neste sábado. A final do simples será às 12h50 (de Brasília), já a do misto acontece a partir das 15h50.

Confira o resultado geral da competição de conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica

  1. 1º - Japão - 55.550 pontos
  2. 2º - Brasil - 55.250 pontos
  3. 3º - Espanha - 54.750 pontos
  4. 4º - China - 53.250 pontos
  5. 5º - Israel - 53.150 pontos
  6. 6º - Bulgária - 53.150 pontos
  7. 7º - Polônia - 52.700 pontos
  8. 8º - Alemanha - 51.800 pontos
  9. 9º - Ucrânia - 51.200 pontos
  10. 10º - França - 50.300 pontos

