Entre os dias 1 e 8 de março, as atenções do skate internacional estarão voltadas para o Parque Cândido Portinari, em São Paulo, onde serão realizados simultaneamente os Mundiais de Skate Street e Park, após uma união entre a World Skate e o STU. As duas modalidades já têm a maioria de seus medalhistas olímpicos confirmados no evento.

Entre os quase 400 atletas aguardados, está Rayssa Leal. A brasileira, agora com 18 anos, foi medalha de prata em Tóquio 2020 e de bronze em Paris 2024. Tetracampeã do Super Crown, Rayssa comemorou a oportunidade de disputar o Mundial em casa.

— Fiquei bem animada quando soube que o Mundial seria realizado aqui no Brasil. É sempre uma alegria competir em casa e poder contar com o apoio da nossa torcida, que é incrível. A galera terá a oportunidade de ver de perto grandes nomes do skate em uma competição de alto nível. Claro que espero todos lá para fazer uma grande festa com a gente.

Além de Rayssa, outros brasileiros medalhistas olímpicos estarão na disputa. São eles: Pedro Barros (prata no Park em Tóquio 2020), Kelvin Hoefler (prata no Street em Paris 2024) e Augusto Akio (bronze no Park em Paris 2024). Os outros atletas da casa garantidos são Pamela Rosa, Gabi Mazetto, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Ivan Monteiro e Wallace Gabriel, do Street, e Dora Varella, Yndiara Asp, Isadora Pacheco, Fernanda Tonissi, Luigi Cini, Pedro Quintas e Gui Khury, do Park.

— É sempre muito bom competir em casa, com o calor da torcida e família e amigos reunidos. Sem falar que mais jovens e crianças passam a assistir mais de perto e se inspiram, impulsionando ainda mais a prática do skate. Quanto à competição em si, tenho buscado me preparar bem junto com minha equipe multidisciplinar, o que faz com que a expectativa seja a melhor possível — disse Pedro Barros.

(Foto: Julio Detefon / STU)

Sobre o Mundial de Skate 2026

Originalmente, a competição estava marcada para setembro do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos, mas foi cancelada em julho, sem previsão de reagendamento. Na ocasião, a World Skate informou, por meio de documento, que "o anfitrião não cumpriu com as condições gerais e requerimentos chave para a organização do evento".

A cidade de São Paulo tem se consolidado como um centro do skate mundial. Anfitriã das últimas três edições do SLS Super Crown, a capital volta a receber o Mundial após sediar as competições de park e street em 2019.

Os primeiros dias do cronograma do Mundial estão reservados para sessões de treinamentos, e a competição começa a partir do dia 4 de março, com uma etapa classificatória para os atletas sem vaga direta pelo ranking. Entre os dias 6 e 8, a disputa contará com os principais atletas do circuito.

Uma das novidades do Mundial em São Paulo será a disputa simultânea de Street e Park. Normalmente, o calendário do torneio é organizado de modo que o início das disputas de uma modalidade só aconteça após o término da outra.