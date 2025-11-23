Duplas carrascas do Brasil são campeãs do Mundial de Vôlei de Praia

Após dez dias de disputa, o Mundial de Vôlei de Praia 2025, disputado em Adelaide, na Austrália, teve fim na manhã deste domingo (23). Os grandes campeões foram os suecos Åhman e Hellvig, no masculino, e Tina/Anastasija, da Letônia, no naipe feminino. As duas duplas complicaram o caminho do Brasil na competição.

A única parceria brasileira que medalhou foi Carol/Rebecca, ao vencerem Thâmela e Vic em um duelo 100% brasileiro pelo bronze. Os ouros conquistados são inéditos tanto para a Suécia quanto para a Letônia.

Algozes de Evandro/Arthur ficam com o ouro

Na decisão, Åhman e Hellvig superaram os também suecos Hölting Nilsson e Andersson por 2 sets a 1, nas parciais 21/15, 15/21 e 15/11. A dupla campeã foi algoz dos brasileiros Evandro e Arthur Lanci nas quartas de final tanto do Mundial quanto dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Os suecos vice-campeões também foram uma pedra no sapato do Brasil na disputa da Copa do Mundo. A parceria eliminou André e Renato ainda nas oitavas da competição.

Åhman e Hellvig são campeões do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

Letãs conquistam o Mundial de Vôlei de Praia

Já na categoria feminina, a dupla vencedora passou por Thâmela e Vic na semifinal do torneio. As brasileiras foram dominadas o jogo inteiro e perderam por 2 sets a 0, em parciais que terminaram em 21/10 e 21/16. Na disputa pelo ouro, Tina e Anastasjia superaram as americanas Nuss e Brasher por 2 sets a 1 (21/15, 15/21 e 15/11).

Tina e Anastasjia são campeãs do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

