Sob olhar de Djokovic, EUA leva ouro e Itália emociona na patinação artística

A final da patinação artística por equipes nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, neste domingo (8), teve um espectador ilustre: o astro do tênis Novak Djokovic, que aplaudiu de pé as principais apresentações do dia. No rinque de patinação, os Estados Unidos venceram o duelo apertado com o Japão, e contaram com a ousadia de Ilia Malinin para garantir o ouro. A anfitriã Itália emocionou e garantiu a medalha de bronze.

Na competição por equipes da patinação artística, os times de cada país se apresentam no individual masculino, individual feminino, dança no gelo e patinação em pares, somando pontos para o time a cada apresentação. Estados Unidos, Japão, Itália, Canadá e Geórgia avançaram à decisão.

A disputa pelo ouro ficou entre Estados Unidos e Japão, que chegaram empatados até a última prova da competição, o individual masculino. Nesse momento, entrou em ação o astro Ilia Malinin, o "Rei dos Quádruplos", grande favorito ao ouro. Mesmo sem uma execução perfeita, o patinador norte-americano entregou uma apresentação com alto grau de dificuldade e pontuação. Foi aplaudido de pé por Djoko. Na sequência, o japonês Sato Shun fez a sua parte, mas os Estados Unidos levaram a melhor com apenas um ponto de vantagem.

Reação de Djokovic durante apresentação de Ilia Malinin (Foto: Reprodução)

O terceiro lugar também foi definido na apresentação individual masculina, e o italiano Matteo Rizzo garantiu o bronze para os anfitriões com performance de arrepiar. Assim que terminou sua série ao som de "Interestelar", o patinador foi ovacionado pelo público e chorou copiosamente na pista.

this is what we wanna see at the olympics pic.twitter.com/jzYNKWEAMa — evil jey | wakaori ultra (@sparklingdabin) February 8, 2026

Matteo Rizzo se emocionou após apresentação na final por equipes (Photo by WANG Zhao / AFP)

Djokovic nas Olimpíadas de Inverno

Após a grande campanha finalista no Australian Open, o sérvio Novak Djokovic tem aproveitado os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. Na última sexta-feira (6), ele acompanhou a cerimônia de abertura do evento pela primeira vez.

