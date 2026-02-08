Esquiadora passa por cirurgia após acidente nas Olimpíadas de Inverno

A esquiadora norte-americana Lindsey Vonn passou por uma cirurgia para tratar da fratura na perna esquerda, sofrida após uma queda durante a disputa do downhill, nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, neste domingo (8). A atleta foi atendida no hospital Ca' Foncello, em Cortina D'Ampezzo, e tem condição estável, segundo boletim médico.

continua após a publicidade

➡️Sob olhar de Djokovic, EUA leva ouro e Itália emociona na patinação artística

➡️Estreante pulveriza recorde da patinação de velocidade em Milão-Cortina

O acidente aconteceu quando a esquiadora perdeu o equilíbrio após deixar o portão de largada, não conseguindo completar o primeiro salto. Ela caiu sobre o lado direito do corpo e rolou montanha abaixo, permanecendo na pista com sinais de dor enquanto recebia atendimento médico imediato. Ela foi removida da pista de helicóptero.

Aos 41 anos, Lindsey Vonn foi para os Jogos de Milão-Cortina "no sacrifício" após sofrer uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 30 janeiro, em Crans-Montana, na Suíça, durante a Copa do Mundo de Esqui Alpino. Apesar da lesão, ela decidiu competir no evento, que marcaria sua despedida olímpica.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Lindsey Vonn foi resgatada de helicóptero da pista em Cortina D'Ampezzo (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Campeã olímpica e referência da modalidade

Considerada uma lenda do esqui, Lindsey Vonn é dona de três medalhas olímpicas: o ouro no downhill e bronze no Super G nos Jogos de Vancouver 2010, além do bronze no downhill em PyeongChang 2018. Na ocasião, aos 33 anos, se tornou a atleta mais velha a subir ao pódio olímpico na modalidade.

continua após a publicidade

No ano seguinte, anunciou a aposentadoria devido a lesões no joelho mas, após passar por cirurgia em 2024, voltou atrás na decisão. Em dezembro do ano passado, conquistou o título da Copa do Mundo de St. Moritz, na Suíça, e se tornou a vencedora mais velha da Copa do Mundo de Esqui Alpino.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico