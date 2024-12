Prêmio Brasil Olímpico: Caio Bonfim agradece indicação e cita legado de medalha

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, Caio Bonfim concorre ao Troféu Rei Pelé no Prêmio Brasil Olímpico na categoria masculina. Antes do início da premiação, no Rio de Janeiro, o atleta da marcha atlética conversou com a imprensa e falou sobre a participação no evento e a indicação à maior honraria do PBO 2024.

- Sempre bom estar aqui no Prêmio Brasil Olímpico, porque ser convidado quer dizer que você fez um bom resultado. Eu lembro da minha primeira vez aqui, em 2015, depois de ganhar uma medalha em Jogos Pan-Americanos. E agora, celebrar esse ano, né? Ano mais que especial. Aqui eu sei que eu estou concorrendo, né? Mas eu estou aqui, com o coração de celebrar mesmo. Curtir esse momento que foi importante, essa tão sonhada medalha que veio e a gente trazer esse significado para ela dentro da minha modalidade, que é a marcha atlética - disse Caio.

- Nos Jogos da Juventude, o masculino teve duas baterias, e tanta gente que se inscreveu, que se classificou... Então, eu acho que essa medalha de alguma forma encorajou aqueles meninos ali a marchar, e aos treinadores a trabalhar com a marcha também, a incentivar os seus alunos. Tive a oportunidade de marchar no Brasil inteiro nesses dois, três meses, e onde eu fui, sendo reconhecido, aplaudido e recebido esse carinho. Então, acho que a marcha atlética tem mudado um pouco isso, é um legado muito bacana que a gente deixa aí para próximos marchadores - completou.

Caio Bonfim concorre ao Troféu Rei Pelé contra Isaquias Queiroz, da canoagem, e Edival Pontes, o Netinho, do Taekwondo. Além da prata em Paris-2024, o marchador também soma quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos e duas em Mundiais da modalidade. Na categoria feminina, concorrem Ana Sátila (canoagem), Bia Souza (judô) e Rebeca Andrade (ginástica).