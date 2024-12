Medalhistas olímpicos, Bruno Fratus e Rafael Silva anunciam aposentadoria

Medalhistas olímpicos, o nadador Bruno Fratus e o judoca Rafael Silva anunciaram as suas aposentadorias nesta quarta-feira (11), no Prêmio Brasil Olímpico, no Rio de Janeiro. Os atletas aproveitaram a ocasião especial para revelar que não vão mais competir no futuro.

Medalhista olímpico após conquistar o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, nos 50m livre, Bruno Fratus revelou que se aposentou das piscinas. O nadador afirmou que foi uma decisão difícil, mas que acredita ser uma decisão inteligente.

- 11 de dezembro de 2024, hoje aqui, acabou sendo o dia que eu anuncio oficialmente a minha aposentadoria. Depois de um debate interno de meses, né, de negação. Foram várias fases de um luto, né, onde você passa por uma tristeza, por uma irritabilidade, por uma negação e até que você encontre, eventualmente, aceitação, né, e tudo isso faça sentido. E a aposentadoria faz parte, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, é uma carreira que a gente já começa sabendo que vai acabar cedo, né, sabendo que essa aposentadoria é inevitável. Então, hoje é o dia. Acho que me perguntaram mais cedo se eu estava pronto para isso, eu absolutamente não estou pronto para isso. Mas eu acho que é que nem arrancar dente de leite, sabe, você amarra o fiozinho dental e puxa, assim, que já resolve logo - anunciou Bruno, que seguiu.

Então, já pensando adiante e também vislumbrando, como eu falei, né, é uma carreira que vai acabar cedo. Então, aos 35 ainda é uma idade boa, né, ainda é uma idade nova para você começar outros projetos na sua vida. Aí cada ano que passa vai ficando mais desafiador e você de repente entrar no mercado de trabalho e começar a empreender com 40, 50 não, mas com 40 e tantos anos de idade já. Então foi uma decisão pensada, uma decisão onde eu tive que calar muito do meu instinto competidor, muito, né, dessa coisa que o atleta tem. Mas acredito que está sendo a decisão inteligente no momento, agora - completou.

Além da medalha de bronze nas Olimpíadas de 2020, Bruno Fratus coleciona diversas conquistas. O nadador levou quatro ouros e duas pratas Pan-Americanas, sendo quatro delas no 4x100m medley e livre.

Bruno Fratus foi bronze nos 50m livre masculino (Foto: Sátiro Sodré / CBDA)

Logo depois, foi a vez de Rafael Silva, o Baby, anunciar a aposentadoria. O judoca conquistou três medalhas olímpicas, todas de bronze, nas Olimpíadas de 2012, 2016 (individual) e 2024 (por equipes). O atleta afirma que não é uma decisão difícil e que quer seguir no esporte, mesmo que fora do tatame.

- Eu tenho uma carreira como atleta até dia 31 de dezembro desse ano, mas acho que é um momento especial. Encerrar o ciclo com a medalha no Mundial ano passado e essa medalha por equipe pelo Brasil foi incrível. Uma carreira que deixou um legado bastante especial para o judô brasileiro, para o movimento olímpico Eu acho que vou continuar nessa trilha para trazer mais gente para o judô e mais gente para o esporte também. É difícil tomar essa decisão nesse momento? Acho que não. Eu gosto muito de competir, mas treinar é duro. Essa rotina de treino é bastante extenuante - começou Baby, que continuou falando sobre o futuro.

- Eu tô fazendo a transição de carreira, a intenção é continuar dentro do esporte, mais para o lado da gestão. Consegui, entrei agora para comissão de atletas do Comitê Olímpico também, então, A gente tem um trabalho longo aí pela frente, pensando a como melhorar o esporte, assim. Acho que esse país, assim, precisa cada vez mais dos atletas se engajando na questão da gestão, na questão de como melhorar essa gestão esportiva também - finalizou Rafael.

Baby tem uma carreira coroada, onde conquistou sete vezes o campeonato pan-americano de judô e uma vez o Grand Slam da FIJ e o World Masters, cada.