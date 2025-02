Rodrigo Neves (PDT) e Isabel Swan (PV), prefeito e vice-prefeita de Niterói, falaram sobre a candidatura Rio-Niterói para sediar o Pan de 2031 em encontro na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) na última quinta-feira (13). O projeto da candidatura foi apresentado à diretora da ACRJ e considerado estratégico para o desenvolvimento esportivo e econômico das cidades e regiões vizinhas. Em Brasília, candidatura recebeu apoio da Embratur.

O prefeito Rodrigo Neves ressaltou o compromisso de Niterói com a candidatura e apresentou à ACRJ os investimentos que serão feitos, os benefícios e os impactos econômicos que os Jogos Pan-Americanos podem trazer:

Precisamos transformar o Rio de Janeiro e Niterói em polos atrativos para investimentos, empreendedorismo e turismo. Essa candidatura representa um passo essencial para esse objetivo

A campeã olímpica e vice-prefeita Isabel Swan reforçou a relevância de Niterói no cenário esportivo brasileiro. Para a medalhista de ouro na Vela, sediar o Pan é uma oportunidade única para alavancar a região e inspirar novos atletas.

Rodrigo Neves (PDT), Josier Vilar e Isabel Swan (PV) durante encontro na ACRJ (Foto: Reprodução/ACRJ)

A comitiva niteroiense foi recebida pelo presidente da ACRJ, Josier Vilar, que afirmou estar confiante na vitória das duas cidades e destacou que o evento pode trazer inúmeros benefícios para o Estado do Rio:

- É um evento que cria uma ambiência de negócios nas áreas do esporte, do turismo, e do ecossistema empresarial na totalidade. Podem contar com o apoio da ACRJ para podermos construir melhores caminhos para nossos jovens, para nossa cidade e para o ecossistema empresarial do nosso estado

Presidente da Embratur apoia Rio-Niterói

Em Brasília, Isabel Swan esteve em encontro com o presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo. Eles discutiram as possibilidades de parceria entre a cidade e o município. A velejadora entregou a Freixo o dossiê da candidatura. Freixo prometeu empenho na campanha da candidatura:

- A Isabel, além de vice-prefeita, é uma atleta olímpica. Ninguém saberá defender essa candidatura melhor do que ela. O dossiê está realmente incrível e a gente sabe o quanto Rio e Niterói têm potencial turístico e esportivo.

Isabel Swan (PV) em encontro com Marcelo Freixo, em Brasília (Foto: Renato Vaz/Embratur)

A vice-prefeita se mostrou otimista quanto à candidatura, destacou o impacto do esporte e agradeceu o apoio da Embratur:

A gente sabe a força que o esporte tem para entregas nas áreas de mobilidade urbana, transporte, meio ambiente, educação e geração de emprego e renda

Rio-Niterói disputam com Assunção, capital do Paraguai, para sediar os jogos Pan-Americanos de 2031. Em 1º de maio deste ano, a Panam Sports irá formalizar as candidaturas e criar um comitê avaliador, que analisará as candidaturas. A escolha da sede será anunciada durante a Assembleia Geral da Panam Sports ainda neste ano, mas ainda sem data e local definidos.