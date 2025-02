A Street League Skateboarding (SLS) anunciou o calendário de 2025 da liga mundial de skate. São Paulo receberá o Super Crown, última etapa do ano, pela terceira vez consecutiva. Rayssa Leal, vencedora da etapa em 2023, disputará novamente a final em casa. Neste ano, a liga terá sete etapas, sendo três em arenas e quatro rodadas Spot Takeovers, que terão formato e local divulgados posteriormente.

A temporada será aberta em Miami, nos EUA, que retorna ao calendário da SLS neste ano. Os ingressos para a etapa já estão sendo vendidos.

🛹 Calendário de 2025 da SLS

03/05 - Miami, no Watsco Center; 11/10 - Paris, no Stade Roland Garros; 6 a 7/12 - São Paulo (Super Crown), no Ginásio do Ibirapuera; A DEFINIR - quatro etapas Spot Takeovers.

Brasil sedia Super Crown pela quarta vez

O Super Crown foi realizado pela primeira vez no Brasil em 2022, no Rio de Janeiro. Desde 2023, a final do evento acontece em São Paulo. Das três etapas no Brasil, Rayssa Leal venceu todas. Em 2025, a skatista maranhense busca o tetracampeonato.

Rayssa Leal no Super Crown de 2024

Na edição de 2024, a brasileira teve uma disputa acirrada com as japonesas. No final, a luta pelo título ficou entre ela e a australiana Chloe Covell. Rayssa Leal conquistou nota 9.1, garantindo o título da temporada. A maranhense foi a primeira a conquistar um tricampeonato na SLS.

Além da maranhense, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo também representaram o Brasil na final de 2024. Vianna foi vice, enquanto Felipe Gustavo terminou na quinta posição. O Super Crown tem dois dias de duração, com as classificatórias acontecendo no primeiro dia e as finais no segundo. As disputas são realizadas no Ginásio do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo.