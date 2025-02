A PanAm Sports anunciou, neste sábado (1º), as cidades candidatas a sediar os Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031. O Brasil apresentou uma candidatura conjunta entre o Rio de Janeiro e Niterói, enquanto a única concorrente direta será Assunção, no Paraguai. De acordo com a organização, a cidade vencedora será revelada no segundo semestre de 2025.

Inicialmente, a votação para escolha da sede ocorreria durante a Assembleia Geral da entidade, realizada em Assunção, paralelamente aos Jogos Pan-Americanos Juniores. No entanto, a PanAm Sports alterou o cronograma após a definição das cidades candidatas.

Para oficializar as candidaturas, os países interessados devem cumprir uma série de requisitos até o próximo dia 30 de abril. Nessa data, será necessário apresentar um dossiê detalhado, contendo informações sobre infraestrutura, planejamento financeiro e outros aspectos essenciais para a realização do evento.

Marco La Porta e Yane Marques, presidente e vice do COB, durante evento de apresentação da candidatura (Fotos: André Durão/COB)

As prefeituras do Rio de Janeiro e Niterói oficializaram, na última quarta-feira (29), a candidatura conjunta para sediar o Pan-Americano de 2031. Em atendimento a imprensa, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, analisou as condições das cidades para sediarem a competição.

— É muito bom a gente sair daqui com essa votação, eu diria que unânime, 48 votos. O Brasil está se unindo todo com essa candidatura de Rio-Niterói. Nós tivemos o apoio do presidente Lula, do governador Tarcisio de Freitas (São Paulo). Eu tenho certeza que iremos vencer essa disputa, realizar os Jogos Parapan e Pan-Americanos com muita qualidade — disse Eduardo Paes.

Os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos reúnem atletas de países das Américas do Norte, Sul e Central, além do Caribe. Até o momento, apenas duas cidades brasileiras sediaram o evento: o Rio de Janeiro, em 2007, e São Paulo, em 1963. A candidatura conjunta de Rio/Niterói busca trazer o evento novamente para o Brasil, reforçando o legado esportivo do país.