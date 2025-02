Saiba quanto Rio-Niterói terá que pagar para se candidatar ao Pan 2031

O documento que confirma as cidades do Rio de Janeiro e Niterói como postulantes à sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 chegou no último sábado (1º), ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Para se candidatarem, as regiões devem pagar US$ 50 mil (R$ 292 mil, na cotação atual). Além do Brasil, a disputa pela sede do Pan vai ter a capital paraguaia, Assunção.

continua após a publicidade

De acordo com o "Ge", as cidades fluminenses precisam pagar aproximadamente R$ 300 mil , valor que será dividido entre elas, até o dia 30 de abril. Na mesma data, os municípios também devem entregar as respostas detalhadas do questionário do dossiê de candidatura, o orçamento do Comitê Organizador, as fontes de financiamento e outros documentos, incluindo o comprovante do pagamento de US$ 50 mil.

➡️ Pan de 2031: Rio/Niterói enfrentará Assunção em eleição para ser sede do evento

Após a escolha e o pagamento, a candidata assina um contrato com a PanAm Sports, no qual assume outras contas e deveres. Esse contrato pode ser rompido caso algum acordo não seja cumprido. Esta situação aconteceu com Barranquilla, na Colômbia, que já tinha pago mais de US$ 2 milhões (mais de R$ 11 milhões, atualmente) mas perdeu o direito de ser sede do Pan de 2027 por não seguir com as exigências o documento.

continua após a publicidade

Esses valores são relacionados com infraestrutura e outros investimentos que as cidades precisam realizar para organizar os Jogos Pan-Americanos. O Rio de Janeiro, por exemplo, ainda tem dívidas pendentes da organização do Pan de 2007. Segundo a “Folha de S.Paulo”, o COB ainda responde a processos por dívidas que podem somar R$ 176,5 milhões.

➡️ Prefeito diz ter certeza de que Rio/Niterói vencerá disputa por sede do Pan 2031

COB oficializa Rio de Janeiro e Niterói como candidatas à sede do Pan de 2031

Candidatura conjunta de Rio/Niterói busca trazer o evento novamente para o Brasil (Foto: Rafael Bello/COB)

As prefeituras do Rio de Janeiro e Niterói oficializaram, na última quarta-feira (29), a candidatura conjunta para sediar o Pan-Americano de 2031. Em atendimento a imprensa, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, analisou as condições das cidades para sediarem a competição.

continua após a publicidade

— É muito bom a gente sair daqui com essa votação, eu diria que unânime, 48 votos. O Brasil está se unindo todo com essa candidatura de Rio-Niterói. Nós tivemos o apoio do presidente Lula, do governador Tarcisio de Freitas (São Paulo). Eu tenho certeza que iremos vencer essa disputa, realizar os Jogos Parapan e Pan-Americanos com muita qualidade — disse Eduardo Paes.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos reúnem atletas de países das Américas do Norte, Sul e Central, além do Caribe. Até o momento, apenas duas cidades brasileiras sediaram o evento: o Rio de Janeiro, em 2007, e São Paulo, em 1963. A candidatura conjunta de Rio/Niterói busca trazer o evento novamente para o Brasil, reforçando o legado esportivo do país.