imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Pré-temporada da NBA: confira calendário completo de jogos e onde assistir

Os jogos acontecerão entre os dias 2 e 17 de outubro

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 02/10/2025
11:48
Atualizado há 4 minutos
Stephen Curry em ação pelo Golden State Warriors (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)
imagem cameraStephen Curry em ação pelo Golden State Warriors (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)
  Matéria
Outubro chegou e, com ele, a maior liga de basquete do mundo. Enquanto a temporada regular não começa, os torcedores podem matar a saudade da NBA na pré-temporada, que começa nesta quinta-feira (2). Confira com o Lance! todos os jogos entre os dias 2 e 17 de outubro, horários e onde assistir.

➡️ Emissora divulga calendário de transmissão para temporada 2025/26 da NBA

Jogos internacionais da NBA

Como divulgado na offseason, a liga contará com sete janelas internacionais durante a edição de 2025/26, incluindo a pré-temporada. A NBA ABu Dhabi abre a sequência nos dias 2 e 4 de outubro.

Além disso, a liga terá a NBAxNBL Melbourne Series (3 e 5 de outubro), a NBA Canada Series (6 de outubro), os NBA China Games (10 e 12 de outubro), o NBA Mexico City Game (1º de novembro), o NBA Berlin Game (15 de janeiro) e o NBA London Game (18 de janeiro).

Calendário completo da pré-temporada

Quinta-feira, 2 de outubro

13h00 – Philadelphia 76ers x New York Knicks – Etihad Arena, Abu Dhabi (NBA Abu Dhabi Game) – NBA League Pass

Sexta-feira, 3 de outubro

06h30 – Melbourne United x New Orleans Pelicans – Rod Laver Arena, Melbourne (NBA Melbourne Game) – NBA League Pass
23h00 – Phoenix Suns x Los Angeles LakersNBA League Pass

Sábado, 4 de outubro

12h00 – New York Knicks x Philadelphia 76ers – Etihad Arena, Abu Dhabi (NBA Abu Dhabi Game) – NBA League Pass
21h00 – Hapoel Jerusalem x Brooklyn Nets NBA League Pass
21h00 – Orlando Magic x Miami Heat – Coliseo de Puerto Rico, San Juan, PR – NBA League Pass
22h00 – Minnesota Timberwolves x Denver NuggetsNBA League Pass

Domingo, 5 de outubro

00h00 – South East Melbourne Phoenix x New Orleans Pelicans – Rod Laver Arena, Melbourne – NBA League Pass
18h00 – Oklahoma City Thunder x Charlotte HornetsNBA League Pass
21h30 – Los Angeles Lakers x Golden State WarriorsNBA League Pass e ESPN

Segunda-feira, 6 de outubro

20h30 – Milwaukee Bucks x Miami HeatNBA League Pass
21h00 – Atlanta Hawks x Houston RocketsNBA League Pass
21h00 – Detroit Pistons x Memphis GrizzliesNBA League Pass
21h00 – Guangzhou Loong-Lions x San Antonio SpursNBA League Pass
21h30 – Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks NBA League Pass
23h00 – Denver Nuggets x Toronto RaptorsNBA League Pass

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Terça-feira, 7 de outubro

20h00 – Chicago Bulls x Cleveland CavaliersNBA League Pass
21h00 – Indiana Pacers x Minnesota TimberwolvesNBA League Pass

Quarta-feira, 8 de outubro

20h30 – San Antonio Spurs x Miami HeatNBA League Pass
21h00 – Utah Jazz x Houston RocketsNBA League Pass
21h00 – Boston Celtics x Memphis GrizzliesNBA League Pass
23h00 – Portland Trail Blazers x Golden State WarriorsNBA League Pass
23h00 – Toronto Raptors x Sacramento KingsNBA League Pass

Quinta-feira, 9 de outubro

20h30 – Minnesota Timberwolves x New York KnicksNBA League Pass
21h00 – Cleveland Cavaliers x Chicago BullsNBA League Pass
21h00 – Detroit Pistons x Milwaukee BucksNBA League Pass
21h00 – Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder NBA League Pass
23h30 – Guangzhou Loong-Lions x LA ClippersNBA League Pass

Sexta-feira, 10 de outubro

09h00 – Phoenix Suns x Brooklyn Nets – Venetian Arena, Macao (NBA China Game) – NBA League Pass
20h00 – Boston Celtics x Toronto RaptorsNBA League Pass
20h00 – Orlando Magic x Philadelphia 76ersNBA League Pass
21h00 – Utah Jazz x San Antonio SpursNBA League Pass
23h00 – Sacramento Kings x Portland Trail BlazersNBA League Pass

Sábado, 11 de outubro

20h00 – Oklahoma City Thunder x Indiana PacersNBA League Pass
21h00 – Atlanta Hawks x Memphis GrizzliesNBA League Pass
21h30 – Charlotte Hornets x Dallas MavericksNBA League Pass

➡️ Entenda possível ‘dispensa temporária’ de Curry do Warriors na NBA

Domingo, 12 de outubro

08h00 – Brooklyn Nets x Phoenix Suns – Venetian Arena, Macao (NBA China Game) – NBA League Pass
16h00 – Toronto Raptors x Washington WizardsNBA League Pass
19h00 – Miami Heat x Orlando MagicNBA League Pass
20h00 – Cleveland Cavaliers x Boston CelticsNBA League Pass
20h00 – Milwaukee Bucks x Chicago BullsNBA League Pass
22h30 – Golden State Warriors x Los Angeles Lakers NBA League Pass e ESPN
22h30 – Denver Nuggets x LA Clippers NBA League Pass e ESPN

Segunda-feira, 13 de outubro

19h00 – Miami Heat x Atlanta HawksNBA League Pass
20h00 – San Antonio Spurs x Indiana PacersNBA League Pass
20h30 – Washington Wizards x New York Knicks NBA League Pass
21h00 – Guangzhou Loong-Lions x Minnesota TimberwolvesNBA League Pass
22h00 – Dallas Mavericks x Utah JazzNBA League Pass

Terça-feira, 14 de outubro

20h00 – Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers NBA League Pass
21h00 – Houston Rockets x New Orleans Pelicans NBA League Pass
21h00 – Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks NBA League Pass
22h00 – Chicago Bulls x Denver Nuggets NBA League Pass
23h00 – Golden State Warriors x Portland Trail Blazers NBA League Pass
23h00 – Los Angeles Lakers x Phoenix Suns NBA League Pass

Quarta-feira, 15 de outubro

20h00 – Memphis Grizzlies x Charlotte HornetsNBA League Pass
20h30 – Toronto Raptors x Boston Celtics NBA League Pass
23h00 – LA Clippers x Sacramento Kings –– NBA League Pass
23h30 – Dallas Mavericks x Los Angeles LakersNBA League Pass e ESPN

Quinta-feira, 16 de outubro

20h00 – New Orleans Pelicans x Orlando MagicNBA League Pass
20h00 – Washington Wizards x Detroit Pistons NBA League Pass
20h30 – Houston Rockets x Atlanta Hawks NBA League Pass e ESPN
21h00 – Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls NBA League Pass
22h00 – Portland Trail Blazers x Utah JazzNBA League Pass

Sexta-feira, 17 de outubro

20h00 – Brooklyn Nets x Toronto RaptorsNBA League Pass
20h00 – Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers NBA League Pass
20h30 – Charlotte Hornets x New York KnicksNBA League Pass
21h00 – Memphis Grizzlies x Miami Heat NBA League Pass
21h00 – Denver Nuggets x Oklahoma City ThunderNBA League Pass
21h00 – Indiana Pacers x San Antonio SpursNBA League Pass
23h00 – LA Clippers x Golden State WarriorsNBA League Pass
23h30 – Sacramento Kings x Los Angeles LakersNBA League Pass

Stephen Curry e LeBron James em jogo entre Warriors e Lakers na NBA (Foto: Michael Owens / AFP)
