Pré-temporada da NBA: confira calendário completo de jogos e onde assistir
Os jogos acontecerão entre os dias 2 e 17 de outubro
Outubro chegou e, com ele, a maior liga de basquete do mundo. Enquanto a temporada regular não começa, os torcedores podem matar a saudade da NBA na pré-temporada, que começa nesta quinta-feira (2). Confira com o Lance! todos os jogos entre os dias 2 e 17 de outubro, horários e onde assistir.
Jogos internacionais da NBA
Como divulgado na offseason, a liga contará com sete janelas internacionais durante a edição de 2025/26, incluindo a pré-temporada. A NBA ABu Dhabi abre a sequência nos dias 2 e 4 de outubro.
Além disso, a liga terá a NBAxNBL Melbourne Series (3 e 5 de outubro), a NBA Canada Series (6 de outubro), os NBA China Games (10 e 12 de outubro), o NBA Mexico City Game (1º de novembro), o NBA Berlin Game (15 de janeiro) e o NBA London Game (18 de janeiro).
Calendário completo da pré-temporada
Quinta-feira, 2 de outubro
13h00 – Philadelphia 76ers x New York Knicks – Etihad Arena, Abu Dhabi (NBA Abu Dhabi Game) – NBA League Pass
Sexta-feira, 3 de outubro
06h30 – Melbourne United x New Orleans Pelicans – Rod Laver Arena, Melbourne (NBA Melbourne Game) – NBA League Pass
23h00 – Phoenix Suns x Los Angeles Lakers – NBA League Pass
Sábado, 4 de outubro
12h00 – New York Knicks x Philadelphia 76ers – Etihad Arena, Abu Dhabi (NBA Abu Dhabi Game) – NBA League Pass
21h00 – Hapoel Jerusalem x Brooklyn Nets – NBA League Pass
21h00 – Orlando Magic x Miami Heat – Coliseo de Puerto Rico, San Juan, PR – NBA League Pass
22h00 – Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – NBA League Pass
Domingo, 5 de outubro
00h00 – South East Melbourne Phoenix x New Orleans Pelicans – Rod Laver Arena, Melbourne – NBA League Pass
18h00 – Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets – NBA League Pass
21h30 – Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – NBA League Pass e ESPN
Segunda-feira, 6 de outubro
20h30 – Milwaukee Bucks x Miami Heat – NBA League Pass
21h00 – Atlanta Hawks x Houston Rockets – NBA League Pass
21h00 – Detroit Pistons x Memphis Grizzlies – NBA League Pass
21h00 – Guangzhou Loong-Lions x San Antonio Spurs – NBA League Pass
21h30 – Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks – NBA League Pass
23h00 – Denver Nuggets x Toronto Raptors – NBA League Pass
Terça-feira, 7 de outubro
20h00 – Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers – NBA League Pass
21h00 – Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves – NBA League Pass
Quarta-feira, 8 de outubro
20h30 – San Antonio Spurs x Miami Heat – NBA League Pass
21h00 – Utah Jazz x Houston Rockets – NBA League Pass
21h00 – Boston Celtics x Memphis Grizzlies – NBA League Pass
23h00 – Portland Trail Blazers x Golden State Warriors – NBA League Pass
23h00 – Toronto Raptors x Sacramento Kings – NBA League Pass
Quinta-feira, 9 de outubro
20h30 – Minnesota Timberwolves x New York Knicks – NBA League Pass
21h00 – Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls – NBA League Pass
21h00 – Detroit Pistons x Milwaukee Bucks – NBA League Pass
21h00 – Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder – NBA League Pass
23h30 – Guangzhou Loong-Lions x LA Clippers – NBA League Pass
Sexta-feira, 10 de outubro
09h00 – Phoenix Suns x Brooklyn Nets – Venetian Arena, Macao (NBA China Game) – NBA League Pass
20h00 – Boston Celtics x Toronto Raptors – NBA League Pass
20h00 – Orlando Magic x Philadelphia 76ers – NBA League Pass
21h00 – Utah Jazz x San Antonio Spurs – NBA League Pass
23h00 – Sacramento Kings x Portland Trail Blazers – NBA League Pass
Sábado, 11 de outubro
20h00 – Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers – NBA League Pass
21h00 – Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies – NBA League Pass
21h30 – Charlotte Hornets x Dallas Mavericks – NBA League Pass
Domingo, 12 de outubro
08h00 – Brooklyn Nets x Phoenix Suns – Venetian Arena, Macao (NBA China Game) – NBA League Pass
16h00 – Toronto Raptors x Washington Wizards – NBA League Pass
19h00 – Miami Heat x Orlando Magic – NBA League Pass
20h00 – Cleveland Cavaliers x Boston Celtics – NBA League Pass
20h00 – Milwaukee Bucks x Chicago Bulls – NBA League Pass
22h30 – Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – NBA League Pass e ESPN
22h30 – Denver Nuggets x LA Clippers – NBA League Pass e ESPN
Segunda-feira, 13 de outubro
19h00 – Miami Heat x Atlanta Hawks – NBA League Pass
20h00 – San Antonio Spurs x Indiana Pacers – NBA League Pass
20h30 – Washington Wizards x New York Knicks – NBA League Pass
21h00 – Guangzhou Loong-Lions x Minnesota Timberwolves – NBA League Pass
22h00 – Dallas Mavericks x Utah Jazz – NBA League Pass
Terça-feira, 14 de outubro
20h00 – Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – NBA League Pass
21h00 – Houston Rockets x New Orleans Pelicans – NBA League Pass
21h00 – Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks – NBA League Pass
22h00 – Chicago Bulls x Denver Nuggets – NBA League Pass
23h00 – Golden State Warriors x Portland Trail Blazers – NBA League Pass
23h00 – Los Angeles Lakers x Phoenix Suns – NBA League Pass
Quarta-feira, 15 de outubro
20h00 – Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets – NBA League Pass
20h30 – Toronto Raptors x Boston Celtics – NBA League Pass
23h00 – LA Clippers x Sacramento Kings –– NBA League Pass
23h30 – Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – NBA League Pass e ESPN
Quinta-feira, 16 de outubro
20h00 – New Orleans Pelicans x Orlando Magic – NBA League Pass
20h00 – Washington Wizards x Detroit Pistons – NBA League Pass
20h30 – Houston Rockets x Atlanta Hawks – NBA League Pass e ESPN
21h00 – Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls – NBA League Pass
22h00 – Portland Trail Blazers x Utah Jazz – NBA League Pass
Sexta-feira, 17 de outubro
20h00 – Brooklyn Nets x Toronto Raptors – NBA League Pass
20h00 – Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers – NBA League Pass
20h30 – Charlotte Hornets x New York Knicks – NBA League Pass
21h00 – Memphis Grizzlies x Miami Heat – NBA League Pass
21h00 – Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder – NBA League Pass
21h00 – Indiana Pacers x San Antonio Spurs – NBA League Pass
23h00 – LA Clippers x Golden State Warriors – NBA League Pass
23h30 – Sacramento Kings x Los Angeles Lakers – NBA League Pass
