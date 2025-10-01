De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador Seth Curry fechou um contrato com o Golden State Warriors. Assim, Stephen Curry e seu irmão vão se encontrar a partir do training camp, nesta quarta-feira (1º). Porém, segundo Marc Stein, insider da NBA, a modalidade do contrato poderá incluir um acordo do "Anexo 9", em vista de maior flexibilidade financeira por parte da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Lesão tira LeBron James de treino do Lakers na NBA

Isso significa que a franquia da Califórnia poderá dispensar Seth após os treinamentos para abrir espaço no teto salarial do time e recontratá-lo apenas em meados de novembro. O contrato do Anexo 9 é uma espécie de acordo sem garantia, que busca avaliar jogadores em treinamento e verificar se eles se encaixam no elenco oficial.

Essa modalidade também é usada para dispensar um jogador antes da temporada regular, sem que ele tenha direito a garantias salariais integrais, e utilizá-lo durante o campo de treinamento.

continua após a publicidade

Após a renovação de Jonathan Kuminga por mais quatro anos e US$ 24,8 milhões (cerca de R$ 132 milhões) com o Warriors, e o retorno de Gary Payton II e De'Anthony Melton, o time perdeu uma considerável parte do espaço no teto salarial permitido. Por esse motivo, eles precisariam fazer esse desdobramento para facilitar a contratação de Curry.

➡️ Emissora divulga calendário de transmissão para temporada 2025/26 da NBA

Seth Curry em ação pelo Brooklyn Nets na NBA (Foto: Sarah Stier / AFP)

Carreira de Seth Curry na NBA

Presente na NBA desde 2013, Seth Curry passou por cinco franquias em busca de ganhar espaço nos seus primeiros anos. Em 2016/17, o armador teve um grande destaque no elenco do Dallas Mavericks, mas precisou interromper a continuação da temporada, assim como da seguinte, devido a uma grave lesão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Portland Trail Blazers foi o time em que Curry retornou em 2018/19 e, desde então, mudou seis vezes de equipe.

Na última temporada, atuando pelo Charlotte Hornets, o armador liderou a NBA em percentual de acerto nos arremessos de três pontos, com uma impressionante marca de 46%. A chegada de um chutador tão letal poderia aliviar a pressão sobre Stephen Curry, além de criar novas jogadas ofensivas para o técnico Steve Kerr.