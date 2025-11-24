Superliga: Flamengo atropela o Osasco e segue 100% na liga; confira

O Flamengo segue com a campanha impecável na Superliga Feminina de Vôlei. Em um confronto eletrizante contra o Osasco, o time rubro-negro venceu por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/17) na noite desta segunda-feira (24), e consolidou sua posição como um dos favoritos ao título.

Flamengo venceu o Osasco Barueri fora de casa (Foto: Carolina Oliveira / Osasco)

A partida foi marcada pelo domínio consistente do time carioca, apesar de um primeiro set apertado. A pontuação final dos sets, conforme o placar, demonstra a evolução do desempenho do Sesc RJ Flamengo: 23-25, 16-25 e 17-25.

A oposta Helena foi a grande estrela da noite. Com um ataque potente e eficiente, ela foi crucial para desequilibrar o jogo a favor do Flamengo, sendo eleita a melhor jogadora da partida. Seu desempenho garantiu pontos decisivos, e ajudou a equipe a construir a tranquilidade nos sets seguintes.

Com a vitória, o Sesc RJ Flamengo mantém 100% de aproveitamento na competição, somando mais 3 pontos na tabela e confirmando o bom início de temporada. O Osasco, apesar da luta no set inicial, não conseguiu segurar o ímpeto adversário e sofreu sua primeira derrota na Superliga.

Veja os outros resultados do dia na Superliga Feminina de Vôlei

A rodada desta segunda-feira na Superliga Feminina de Vôlei também contou com outros dois jogos importantes que movimentaram a classificação da tabela.

O Minas garantiu uma vitória com autoridade sobre o Unilife Maringá. O time mineiro, que entrou em quadra às 18h30, venceu por 3 sets a 0 (25/21, 25/19 e 25/21). O Minas demonstrou consistência e controle em todos os sets, dominando o adversário. Com este resultado, o Gerdau Minas segue firme na parte de cima da tabela, confirmando o seu favoritismo na competição.

Em outro confronto da noite, o Paulistano Barueri conquistou uma vitória crucial fora de casa ao bater o Fluminense por 3 sets a 1 (14/25, 25/19, 22/25 e 19/25). O time paulista começou forte, mas o Fluminense conseguiu reagir no segundo set. No entanto, o Paulistano Barueri conseguiu se impor nos sets seguintes e garantiu os pontos graças ao seu volume de jogo. A vitória quebrou uma sequência positiva do Fluminense, enquanto o Barueri ganhou posições importantes na classificação da Superliga.