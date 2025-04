Praia Clube e Vôlei Renata vencem e forçam terceiro jogo na Superliga masculina

A Superliga Masculina de Vôlei completou neste domingo (13) o segundo duelo das quartas de final do campeonato. Os jogos do dia foram Praia Clube x Bauru e Joinville x Vôlei Renata. O Praia forçou um terceiro jogo para a decisão com o Bauru. Em Santa Catarina, o Volei Renata venceu e também forçou a partida decisiva.

O Praia Clube venceu o Bauru por três sets a zero e parciais de 29/27, 25/23 e 25/20. Esse foi o segundo jogo das quartas de final entre os clubes. No primeiro jogo, o Bauru venceu por três sets a zero, caso vencesse hoje, o time de São Paulo estaria automaticamente na semifinal da disputa.

Já o Vôlei Renata venceu o Joinville por 3 sets a 1 e parciais de 23/25, 25/23, 23/25 e 25/17. O Joinville chegou à partida deste domingo com vantagem, já que venceu o primeiro confronto por três sets a dois. Agora...

Próximos jogos dos times na Superliga

Com os resultados, os times terão um terceiro jogo decisivo, com o vencedor indo automaticamente para as semifinais da Superliga.

QUINTA-FEIRA, 17 DE ABRIL

Sesi Bauru (1) x (1) Praia Clube - o vencedor vai para as semifinais

Vôlei Renata (1) x (1) Joinville - o vencedor vai para as semifinais