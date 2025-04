Vôlei de praia: brasileiras vencem em Saquarema e são campeãs do Elite16

O título fica em casa. A dupla brasileira Thâmela e Victoria foi campeã do Elite16, uma das etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia em Saquarema. As jogadoras venceram as americanas Nuss e Brasher por 2 sets a 1, com as parciais de 21x19, 16x21 e 15x10.

O primeiro set da partida foi equilibrado, mas as brasileiras sofreram com a pressão das estadunidenses no segundo tempo. A grande partida de Vic no fundo de quadra e os ataques precisos de Thâmela foram essenciais para a vitória contundente no tie-break.

O jogo aconteceu em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, e teve arquibancada lotada. O evento começou na última quarta-feira (9) e termina neste domingo (13).

Nas quartas de final, as brasileiras venceram dupla austríaca Tina e Anastasija por 2 sets a 1, com as parciais de 21/13 e 21/17. A semifinal foi contra outra dupla de americanas, que também foi derrotada por 2 sets a 1, com as parciais de 16/21, 21/19 e 15/13.

Duda e Ana Patrícia foram eliminadas de etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, Elite16. (Foto: Divulgação/CBV)

Veteranos sofreram derrotas duras e promessas deram show. No Elite16, as duplas olímpicas Ana Patrícia e Duda e Arthur e Evandro foram eliminadas precocemente da etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Os veteranos não passaram das quartas de final da competição.

Além da Thâmela e Victoria, as promessas brasileiras Pedro e Renato surpreenderam no masculino do Circuito mundial. Pedro, de 21 anos, e Renato, de 25, estão juntos há apenas quatro meses e já se classificaram para semifinal da competição. Apesar do esforço, eles foram eliminados por dupla argentina.

Antes do Elite 16, dupla brasileira venceu outro circuito de vôlei de praia em Saquarema

Além de serem campeãs no Circuito Mundial, a dupla Thâmela e Victoria ganhou, no início de abril, outro título em Saquarema. A dupla de novatas superou as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia e venceu a segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia.