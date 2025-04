A oposta Rosamaria foi destaque na primeira fase da V.League, o campeonato japonês de vôlei. A brasileira marcou 927 pontos em 44 jogos disputados pelo Denso Airybees na fase classificatória da competição.

O time da medalhista de bronze em Paris avançou às quartas de final do campeonato após campanha com 29 vitórias. O Denso Airybees foi o quarto melhor colocado na fase regular e aguarda definição do adversário nas quartas de final.

Carreira internacional

Esta é a segunda temporada de Rosamaria no voleibol japonês. Em sua primeira temporada defendendo as cores do Airybees, foi um dos destaques e conquistou o título da V.Cup, a Copa do Japão. O vôlei japonês é reconhecido pela força na defesa.

Antes disso, a brasileira havia passado quatro temporadas em outra escola mundialmente famosa do voleibol: a italiana. Rosamaria defendeu quatro equipes: Perugia, Casalmaggiore, Novara e Busto Arsizio. A última equipe que a oposta representou no Brasil foi o Praia Clube, na temporada 2018/2019.

Rosamaria está em sua segunda temporada no voleibol japonês (Foto: Divulgação/Denso Airybees)

Seleção Brasileira

Rosamaria também soma grandes conquistas com a Seleção Brasileira, como o ouro no Pan de Toronto, em 2015, a prata olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2020 e o bronze de Paris, no ano passado.

Em 2025, comandadas por José Roberto Guimarães, a Seleção Feminina de Vôlei terá pela frente as disputas da Liga das Nações, entre os dias 4 de junho a 3 de agosto, e do Mundial de Vôlei, de 22 de agosto a 7 de setembro.